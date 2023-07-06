Является ли отказ от повестки уголовным преступлением – разъяснение адвоката

Повестка в ТЦК. Фото: google.com

Законодательство позволяет военнообязанным отказаться от получения повестки вполне законным путем. Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE адвокат, член Печерской коллегии адвокатов г. Киева Андрей Денисенко.

Когда можно не брать повестку

Юрист напоминает, что согласно статьи 63 Конституции Украины лицо не несет ответственности за отказ давать объяснения относительно себя.

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"Повестка по своей сути содержит личные данные и предусматривает осуществление личной подписи лица. Напоминаю, что Конституция — это основной и главный закон нашей страны", — отметил Денисенко.

Также существуют факультативные условия, при которых можно отказаться от получения и подписания повестки.

"Это неверные или ошибочные данные, содержащиеся в повестке, ненадлежащее место и время вручения повестки, вручение повестки неуполномоченным на то лицом", — перечислил адвокат.

Как пояснил Андрей Денисенко, такие условия исключают привлечение лица к ответственности, в частности, предусмотренной ст. 210 КУоАП за нарушение правил военного учета призывниками, военнообязанными либо резервистами.

Процедура отказа от повестки

Если представители ТЦК составили акт отказа от получения повестки в присутствии приглашенных ими свидетелей, гражданин должен принять меры по защите своих интересов, подчеркивает юрист.

"Вы должны лично сделать надпись на протоколе, в которой собственноручно указать причины, по которым вы не имеете возможности согласиться с повесткой, и изложить нарушения, совершенные во время этого представителями ТЦК. Также стоит приобщить к этому процессу своих свидетелей, а не только тех, которых пригласили сотрудники ТЦК", — рекомендует адвокат.

Если в дальнейшем руководитель ТЦК после рассмотрения такого документа все же примет решение о привлечении лица к административной ответственности по статье 210 КУоАП, лицо имеет право обжаловать такое решение в местном суде.

Также юрист напоминает, что уголовная ответственность предусмотрена только за неявку в ТЦК по так называемой "боевой повестке" (после прохождения военно-врачебной комиссии), а не по повестке, которая вручается для постановки на военный учет или уточнения личных данных.

"Ничего уголовного в том, что лицо отказывается от обычной повестки, нет. Для того чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности по статье 336 УК Украины за уклонение от призыва на военную службу, это лицо сначала должно совершить ряд процедурных действий, в частности пройти медицинскую комиссию", — отметил Денисенко.

Напомним, ранее юрист рассказал о семи запрещенных действиях, на которые не имеют права работники ТЦК при вручении повестки, а также о том, как правильно написать заявление об отсрочке от мобилизации.

Также Новости.LIVE рассказывали, как работает база МВД, в которую вносят данные уклоняющихся от мобилизации.