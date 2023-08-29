У Полтаві суд виправдав ухилянта, який відмовився захищати Україну

Військовий квиток у солдата. Фото: google

Зіньківський районний суд Полтавської області виправдав ухилянта, який отримав кілька повісток. Суд визнав його невинним і незвично обґрунтував своє рішення на 35 сторінках.

Про це стало відомо з вироку Зіньківського районного суду.

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Як відомо, ще наприкінці грудня 2022 року військово-лікарська комісія визнала обвинуваченого придатним до служби в ЗСУ, а в січні та березні йому вже вручили повістки для відправки у військову частину, однак чоловік проігнорував усі сповіщення та не з'являвся на виклики.

Відтак, справа дійшла до суду, де він визнав себе винним, але скаржився на "недбалість лікарів", оскільки він проінформував їх, що у нього плоскостопість, а вони не реагували.

Проте у суді висунули ряд причин, аби виправдати військовозобов'язаного. Відтак там констатували, що у матеріалах справи відсутні: оригінал повістки чи розписки про її отримання; наказ про оголошену загальну мобілізацію; інформація про перебування військовозобов’язаного на обліку.

Також там заявили, що судді не змогли ознайомитися з копією висновку військо-лікарської комісії. Крім цього, суд не побачив доказів того, що розпорядження працівників ТЦК та СП були законним. І відповідно чоловіка визнали невинуватим.

Вирок суду. Фото: скріншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали, яке покарання загрожує ухилянтам від мобілізації.