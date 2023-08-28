Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Трудоустройство без военного учета: в ТЦК объяснили, возможно ли это arrow

Трудоустройство без военного учета: в ТЦК объяснили, возможно ли это

28 августа 2023 20:45
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Можно ли устроиться на работу без военного учета: в ТЦК объяснили
Трудоустройство военнообязанного без военного билета. Коллаж: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Более 500 дней в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация, которые были объявлены из-за полномасштабного вторжения России. Военнообязанные украинцы должны стать на военный учет для того, чтобы государство знало, какой мобилизационный резерв у него есть и сколько граждан способны встать на защиту Родины в случае необходимости. Однако есть много украинцев, которые до сих пор этого не сделали.

Могут ли они устроиться на работу в таком случае, на этот вопрос ответили в Черновицком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Читайте также:

Как известно, украинским законодательством, а именно постановлением КМУ № 1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета", предусмотрены определенные правила трудоустройства военнообязанных.

В ТЦК сообщили, что военнообязанных, призывников и резервистов можно брать на работу только в том случае, если они состоят на военном учете в районных (городских) ТЦК и СП.

А каждый работодатель при принятии военнообязанного мужчины на работу должен проверять наличие военно-учетных документов:

  • приписное — для призывников;
  • военный билет или временное удостоверение — для военнообязанных;
  • военный билет — для резервистов.

То есть в случае если кандидат на должность не дает подтверждения о своем военном учете, работодатель не имеет права принять такого работника на работу, поскольку его принятие на работу будет противоречить Порядку.

В обращении ТЦК отмечается, что за нарушение законодательства работодатели могут нести ответственность по закону.

Отметим, за нарушение предусмотрен штраф, размер которого во время действия военного положения составляет от 5100 грн до 8500 грн.

 

Напомним, ранее мы рассказывали, как должна проходить процедура взятия на военный учет и что будет, если его проигнорировать.

Ранее мы сообщали, имеют ли право работодатели увольнять работников без военного билета.

Также мы писали, кого могут исключить из военного учета и как должна проходить эта процедура.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 27 августа: проведение парламентских выборов и продвижение ВСУ

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз