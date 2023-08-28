Можно ли устроиться на работу без военного учета: в ТЦК объяснили

Трудоустройство военнообязанного без военного билета. Коллаж: Новини.LIVE

Более 500 дней в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация, которые были объявлены из-за полномасштабного вторжения России. Военнообязанные украинцы должны стать на военный учет для того, чтобы государство знало, какой мобилизационный резерв у него есть и сколько граждан способны встать на защиту Родины в случае необходимости. Однако есть много украинцев, которые до сих пор этого не сделали.

Могут ли они устроиться на работу в таком случае, на этот вопрос ответили в Черновицком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

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Как известно, украинским законодательством, а именно постановлением КМУ № 1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета", предусмотрены определенные правила трудоустройства военнообязанных.

В ТЦК сообщили, что военнообязанных, призывников и резервистов можно брать на работу только в том случае, если они состоят на военном учете в районных (городских) ТЦК и СП.

А каждый работодатель при принятии военнообязанного мужчины на работу должен проверять наличие военно-учетных документов:

приписное — для призывников;

военный билет или временное удостоверение — для военнообязанных;

военный билет — для резервистов.

То есть в случае если кандидат на должность не дает подтверждения о своем военном учете, работодатель не имеет права принять такого работника на работу, поскольку его принятие на работу будет противоречить Порядку.

В обращении ТЦК отмечается, что за нарушение законодательства работодатели могут нести ответственность по закону.

Отметим, за нарушение предусмотрен штраф, размер которого во время действия военного положения составляет от 5100 грн до 8500 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, как должна проходить процедура взятия на военный учет и что будет, если его проигнорировать.

Ранее мы сообщали, имеют ли право работодатели увольнять работников без военного билета.

Также мы писали, кого могут исключить из военного учета и как должна проходить эта процедура.