Мобілізація в Україні — що загрожує чоловікам, які не стали на військовий облік

Облік військовозобов'язаних чоловіків в Україні. Фото: ДПСУ

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада. Всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними й мають стояти на військовому обліку. Це допомагає військовим оцінювати та формувати мобілізаційний резерв для виконання мобілізаційних планів під час особливого правового режиму.

Як відбувається процедура взяття на облік та що буде, якщо на нього не стати, розповів адвокат Ростислав Кравець в коментарі Факти ICTV.

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Які є види військового обліку

Є три види військового обліку, він поділяється на облік:

призовників;

військовозобов'язаних;

резервістів.

Хто веде військовий облік

Військовий облік мають здійснювати:

ТЦК та СП (військкомати);

якщо немає ТЦК, місцеві органи самоврядування (села, селища, поселення міського типу);

роботодавці, компанії, установи тощо;

дипломатичні українські установи за кордоном.

Військовозобов'язаний оновлює військово-облікові дані в територіальному центрі. Фото: МОТЦК та СП

Як стати на військовий облік у ТЦК та СП

За словами адвоката, усі правила про облік регулюються ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу". Ця процедура стосується усіх українських чоловіків.

Щоб стати на військовий облік, необхідно особисто звернутися до ТЦК та СП та надати необхідні документи:

заява про взяття на військовий облік;

паспорт;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

свідоцтво про народження дітей (якщо є);

лист вибуття з ЖЕКу.

Усі українці, які стають на військовий облік, обов’язково проходять військово-лікарську комісію.

Варто наголосити, що взяття на військовий облік не означає, що вас одразу заберуть на військову службу або відправлять на фронт.

Військовий облік ведеться з метою визначення наявних людських мобілізаційних ресурсів та їх накопичення для забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення особовим складом у мирний час та в особливий період.

Військовозобов'язаний оновлює військово-облікові дані в територіальному центрі. Фото: ЖОТЦК та СП

Що буде, якщо не стати на військовий облік

Правознавець зазначає, що в Україні за ігнорування постановки на військовий облік передбачена відповідальність.

"На сьогодні передбачені штрафи особам за те, що вони не стануть на військовий облік. Проте це не суттєве правопорушення", — каже Кравець.

Таким чином передбачена адміністративна відповідальність за статтею 210 Кодексу України про адмінправопорушення.

"Штрафи для військовозобов’язаних передбачені в розмірі від 510 до 850 грн. За повторне порушення протягом року — від 850 до 1 700 грн", — каже адвокат.

Водночас, наголошує Кравець, за ухилення від військового обліку передбачена відповідальність за ст. 337 ККУ – від 5 100 до 8 500 грн або виправні роботи до одного року.

До речі, штрафи можуть накладатися і на керівників підприємства, де працює особа.

Раніше ми писали, ще одну категорію українців збираються звільнити від військової служби, якщо буде дотримано один важливий нюанс.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можуть вручити повістку військовозобов'язаному, що має відстрочку від мобілізації.

Також ми розповідали, чи можуть притягнути до відповідальностічоловіків за неявку до ТЦК, якщо викликали без повістки.