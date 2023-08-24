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Чи звільняє відстрочка від вручення повістки: українцям пояснили

24 серпня 2023 19:15
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація в Україні — чи можуть вручити повістку чоловіку з відстрочкою
Військовозобов'язаному чоловіку вручають повістку на вулиці. Фото: vn.20minut.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Другий рік через війну, яку розв'язала росія, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаних українців, які придатні за станом здоров'я призивають до лав ЗСУ. Водночас є категорії громадян, які мають відстрочку. Проте часто-густо такі чоловіки отримують повістки з вимогою явитися до ТЦК та СП. 

Та чи можуть вручити повістку військовозобов'язаному, що має відстрочку від мобілізації, чи чоловік має право відмовитися від документа? На це гостре питання відповів юрист Дмитро Дончак

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За словами правозахисника, якщо представники ТЦК зупинили таку особу на вулиці чи блокпості, необхідно показати документи, які підтверджують право на відстрочку.

До прикладу, якщо це заброньований працівник, то він може показати документ, який підтверджує бронь, багатодітний батько може показати посвідчення багатодітних батьків.  

Наприклад, якщо особа має батька з інвалідністю (у випадку, коли немає іншої особи, яка може взяти на себе піклування про людину з інвалідністю), то можна показати пенсійне посвідчення батька та своє свідоцтво про народження.

Як правило, після того, як військовозобов'язаний показав підтверджуючи відстрочку документи, повістку не виписують. Проте трапляються випадки, коли співробітники ТЦК не бажають розбиратися в цьому питанні й виписують людині документ для явки до територіального центру комплектування. 

"Працівники ТЦК, які займаються врученням повісток, не завжди мають бажання розбиратися в документах — для них легше вручити повістку, а там вже нехай людина сама доводить ТЦК — є право на відстрочку, чи немає", — пояснив юрист.

То ж особі, яка має право на відстрочку можуть вручити повістку

 

Мобілізація в Україні — чи можуть вручити повістку чоловіку з відстрочкою
Військовозобов'язаному чоловіку вручають повістку на вулиці. Фото: vn.20minut.ua

Дончак застерігає українців, не слід відмовлятися від вручення. 

"Краще взяти повістку і розписатися про її вручення. Річ у тім, що попри той факт, що ви не підлягаєте мобілізації, ви все одно залишаєтесь військовозобов'язаним, і повинні виконувати законні вимоги військкомату", — підкреслив правознавець.

Він нагадав, що повістка, яку можуть вручити десь на вулиці (в тому числі на блокпості) — це повістка для уточнення облікових даних.

Відповідальність за ігнорування такої повістки передбачена ст. 210-1 КУпАП України: порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, з урахуванням особливого періоду — тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 3400 до 5100 грн.

Раніше ми писали, до яких змін слід готуватися з 1 вересня та кого точно заберуть до ЗСУ. 

Нагадаємо, ми розповідали, чи можуть притягнути до відповідальності чоловіків за неявку до ТЦК, якщо викликали без повістки. 

Також ми повідомляли, як військовозобов'язаним діяти після вручення повістки для оновлення даних та що необхідно брати з собою до ТЦК.

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