Мобілізація 2023 — чи покарають за неявку до ТЦК, якщо викликали без повістки

Перевірка військово-облікових даних у військовозобов'язаного. Фото: Facebook/ООТЦК та СП

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років підлягають призову на військову службу. Вони отримують повістки, за якими зобов'язані явитися до ТЦК та СП для уточнення даних. Проте бувають випадки, коли чоловіка викликають без повістки.

Чи можуть притягнути до відповідальності чоловіків за неявку до ТЦК, якщо викликали без повістки? Про це розповів адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак в коментарі "Українській правді".

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За словами фахівця, ТЦК сповіщають населення, що наразі відбуваються мобілізаційні заходи. Проте, обов'язку для населення прибувати до ТЦК не має, оскільки таке сповіщення не являється повісткою.

Правозахисник підкреслив, що тих осіб, які не мають повістки та не прийдуть до ТЦК, не зможуть притягнути до відповідальності. Адже єдина законна вимога прибути до ТЦК — повістка, за яку військовозобов'язаний розписався в отриманні.

"Подібні накази ТЦК видають щоразу, як продовжується дія воєнного стану та мобілізації. Основна мета — повторне оповіщення військовозобов'язаних для подальшої явки в ТЦК", — резюмував Новак.

Експерт додав, що таким наказом у ТЦК також закликають чоловіків стати до служби під час мобілізації незалежно від місяця їхнього перебування на військовому обліку.

Раніше ми повідомляли, як військовозобов'язаним діяти після вручення повістки для оновлення даних та що необхідно брати з собою до ТЦК.

Нагадаємо, ми писали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

Також ми розповідали, чи можуть військові вручати повістки у маршрутках.