Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Виклик до ТЦК без повістки: чи можуть покарати українських чоловіків за неявку arrow

Виклик до ТЦК без повістки: чи можуть покарати українських чоловіків за неявку

24 серпня 2023 05:25
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація 2023 — чи покарають за неявку до ТЦК, якщо викликали без повістки
Перевірка військово-облікових даних у військовозобов'язаного. Фото: Facebook/ООТЦК та СП
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років підлягають призову на військову службу. Вони отримують повістки, за якими зобов'язані явитися до ТЦК та СП для уточнення даних. Проте бувають випадки, коли чоловіка викликають без повістки. 

Чи можуть притягнути до відповідальності чоловіків за неявку до ТЦК, якщо викликали без повістки? Про це розповів адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак в коментарі "Українській правді". 

Читайте також:

За словами фахівця, ТЦК сповіщають населення, що наразі відбуваються мобілізаційні заходи. Проте, обов'язку для населення прибувати до ТЦК не має, оскільки таке сповіщення не являється повісткою.

Правозахисник підкреслив, що тих осіб, які не мають повістки та не прийдуть до ТЦК, не зможуть притягнути до відповідальності. Адже єдина законна вимога прибути до ТЦК — повістка, за яку військовозобов'язаний розписався в отриманні.

"Подібні накази ТЦК видають щоразу, як продовжується дія воєнного стану та мобілізації. Основна мета — повторне оповіщення військовозобов'язаних для подальшої явки в ТЦК", — резюмував Новак.

Експерт додав, що таким наказом у ТЦК також закликають чоловіків стати до служби під час мобілізації незалежно від місяця їхнього перебування на військовому обліку.

Раніше ми повідомляли, як військовозобов'язаним діяти після вручення повістки для оновлення даних та що необхідно брати з собою до ТЦК.

Нагадаємо, ми писали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

Також ми розповідали, чи можуть військові вручати повістки у маршрутках. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини на 23 серпня: падіння літака в РФ та вибухи в Криму

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

17:44 Гвардіола заборонив у "Манчестер Сіті" алкоголь через Де Брюйне

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз