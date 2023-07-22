Мобілізація в Україні — що робити після вручення повістки та що взяти до ТЦК

Вручили повістку? Українцям пояснили, як діяти та що брати з собою до ТЦК
Другий рік в Україні триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення рф. Військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки. Причому співробітники ТЦК та СП зробити це можуть у будь-якому громадському місці, на вулиці та блокпостах.
Та що робити після отримання повістки, як правильно підготуватися до походи в територіальний центр та які документи треба взяти з собою обов'язково, детальніше про це розповів представник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін в інтерв'ю "Українському радіо Полтава".
Що відбувається після вручення повістки
Після того як військовозобов'язаному вручили правильно оформлену повістку та він розписався про її отримання, необхідно прийти до ТЦК та СП, за адресою вказаною в документі. А також у зазначену дату та час.
Перш за все важливо розуміти, що повістка — це не квиток на фронт. До цього військовозобов'язаний має пройти ще багато підготовчих етапів.
Спочатку вручають повістку для уточнення військово-облікових даних. Лише після можуть направити на ВЛК (військово-лікарську комісію). Якщо медкомісія визнає особу придатною або обмежено придатною, надалі можуть виписати бойову повістку — мобілізаційне розпорядження.
Проте навіть вручення бойової повістки не означає, що людина одразу потрапить у зону бойових дій. Адже після її направляють в навчальні центри (якщо немає досвіду військової служби) або в пункти постійної дислокації військової частини (якщо військовий досвід є, людина проходила строкову службу). Підготовка триває близько 2-4 тижнів.
Варто також зауважити, що військовозобов’язаних призивають на військову службу за військово-обліковими спеціальностями (ВОС). Їх визначають відповідно до офіційного переліку, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 7 вересня 2020 року №317.
Так, мобілізованим до ЗСУ під час війни обирають фах, враховуючи їхню професію у цивільному житті (наприклад, механік, лікар тощо). Якщо ж військовозобов'язаний має якісь побажання, то їх теж беруть до уваги. На основі наявних навичок здійснюють навчання призовників. Не рідко спеціальність вибирають ту, яка в дефіциті та негайно потрібна армії.
Що військовозобов'язаному необхідно взяти з собою до ТЦК — список документів
Перш ніж відправитися до ТЦК, військовозобов'язаному необхідно зібрати певний пакет військових та особистих документів. А у разі наявності права на відстрочення, ще й документи, які це підтверджують.
"Якщо громадянин не має права на відстрочку, його направляють для проходження військово-лікарської комісії, щоб визначити його ступінь придатності. Після завершення комісії він визнається придатним чи непридатним", — зазначив Істомін.
З собою необхідно взяти такі документи:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- військово-обліковий документ;
- медичні документи;
- посвідчення водія (за наявності);
- інформацію про освіту;
- документи про склад сім’ї, наявність дітей чи догляд за особами з інвалідністю;
- документи, які підтверджують право на відстрочку.
Варто зауважити, що у ТЦК військовозобов’язаного відправляють до відповідного кабінету мобілізаційного відділку за його званням. Рядових, сержантів чи старшин направляють до одного кабінету, офіцерів — до іншого. Уже там звіряють документи.
Раніше ми писали, що лише два способи вручення повістки є законними в Україні.
Нагадаємо, ми повідомляли, які повістки вручатимуть українцям влітку 2023 року.
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