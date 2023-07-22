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Вручили повістку? Українцям пояснили, як діяти та що брати з собою до ТЦК

22 липня 2023 04:45
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація в Україні — що робити після вручення повістки та що взяти до ТЦК
Військовозобов'язаному українцю вручають повістку на вулиці. Фото: vn.20minut.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Другий рік в Україні триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення рф. Військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки. Причому співробітники ТЦК та СП зробити це можуть у будь-якому громадському місці, на вулиці та блокпостах.  

Та що робити після отримання повістки, як правильно підготуватися до походи в територіальний центр та які документи треба взяти з собою обов'язково, детальніше про це розповів представник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін в інтерв'ю "Українському радіо Полтава".

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Що відбувається після вручення повістки

Після того як військовозобов'язаному вручили правильно оформлену повістку та він розписався про її отримання, необхідно прийти до ТЦК та СП, за адресою вказаною в документі. А також у зазначену дату та час. 

Перш за все важливо розуміти, що повістка — це не квиток на фронт. До цього військовозобов'язаний має пройти ще багато підготовчих етапів. 

Спочатку вручають повістку для уточнення військово-облікових даних. Лише після можуть направити на ВЛК (військово-лікарську комісію). Якщо медкомісія визнає особу придатною або обмежено придатною, надалі можуть виписати бойову повістку — мобілізаційне розпорядження. 

Проте навіть вручення бойової повістки не означає, що людина одразу потрапить у зону бойових дій. Адже після її направляють в навчальні центри (якщо немає досвіду військової служби) або в пункти постійної дислокації військової частини (якщо військовий досвід є, людина проходила строкову службу). Підготовка триває близько 2-4 тижнів. 

Варто також зауважити, що військовозобов’язаних призивають на військову службу за військово-обліковими спеціальностями (ВОС). Їх визначають відповідно до офіційного переліку, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 7 вересня 2020 року №317.

Так, мобілізованим до ЗСУ під час війни обирають фах, враховуючи їхню професію у цивільному житті (наприклад, механік, лікар тощо). Якщо ж військовозобов'язаний має якісь побажання, то їх теж беруть до уваги. На основі наявних навичок здійснюють навчання призовників. Не рідко спеціальність вибирають ту, яка в дефіциті та негайно потрібна армії. 

 

Що відбувається після вручення повістки
Військовозобов'язаний в ТЦК та СП. Фото: ЖОТЦК та СП

Що військовозобов'язаному необхідно взяти з собою до ТЦК — список документів

Перш ніж відправитися до ТЦК, військовозобов'язаному необхідно зібрати певний пакет військових та особистих документів. А у разі наявності права на відстрочення, ще й документи, які це підтверджують.

"Якщо громадянин не має права на відстрочку, його направляють для проходження військово-лікарської комісії, щоб визначити його ступінь придатності. Після завершення комісії він визнається придатним чи непридатним", — зазначив Істомін.

З собою необхідно взяти такі документи:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код;
  • військово-обліковий документ;
  • медичні документи;
  • посвідчення водія (за наявності);
  • інформацію про освіту;
  • документи про склад сім’ї, наявність дітей чи догляд за особами з інвалідністю;
  • документи, які підтверджують право на відстрочку. 

Варто зауважити, що у ТЦК військовозобов’язаного відправляють до відповідного кабінету мобілізаційного відділку за його званням. Рядових, сержантів чи старшин направляють до одного кабінету, офіцерів — до іншого. Уже там звіряють документи.

Раніше ми писали, що лише два способи вручення повістки є законними в Україні.

Нагадаємо, ми повідомляли, які повістки вручатимуть українцям влітку 2023 року.

Також ми розповідали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

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