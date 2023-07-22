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Вручили повестку? Украинцам объяснили, как действовать и что брать с собой в ТЦК

22 июля 2023 04:45
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Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине — что делать после вручения повестки и что взять в ТЦК
Военнообязанному украинцу вручают повестку на улице. Фото: vn.20minut.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Второй год в Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения рф. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки. Причем, сотрудники ТЦК и СП сделать это могут в любом общественном месте, на улице и блокпостах.

Но что делать после получения повестки, как правильно подготовиться к походу в территориальный центр и какие документы нужно взять с собой обязательно, подробнее рассказал представитель Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин в интервью "Украинскому радио Полтава".

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Что происходит после вручения повестки

После того как военнообязанному вручили правильно оформленную повестку и он расписался о ее получении, необходимо прийти в ТЦК и СП по адресу, указанному в документе. А также в указанную дату и время.

Прежде всего, важно понимать, что повестка — это не билет на фронт. До этого военнообязанный должен пройти еще многие подготовительные этапы.

Сначала вручают повестку для уточнения военно-учетных данных. Лишь после этого могут направить на ВВК (военно-врачебную комиссию). Если медкомиссия признает лицо пригодным или ограниченно пригодным, в дальнейшем может быть выписана боевая повестка — мобилизационное распоряжение.

Однако даже вручение боевой повестки не означает, что человек попадет в зону боевых действий. Ведь после направляют в учебные центры (если нет опыта военной службы) или в пункты постоянной дислокации воинской части (если военный опыт есть, человек проходил срочную службу). Подготовка длится около 2-4 недель.

Следует также отметить, что военнообязанных призывают на военную службу по военно-учетным специальностям (ВОС). Их определяют в соответствии с официальным перечнем, утвержденным приказом Министерства обороны Украины от 7 сентября 2020 года №317.

Так, мобилизованным в ВСУ во время войны выбирают профессию, учитывая их профессию в гражданской жизни (например, механик, врач и т.д.). Если военнообязанный имеет какие-либо пожелания, то их тоже принимают во внимание. На основе имеющихся навыков осуществляют обучение призывников. Нередко специальность выбирают ту, которая в дефиците и немедленно нужна армии.

 

Что происходит после вручения повестки
Военнообязан в ТЦК и СП. Фото: ЖОТЦК и СП

Что военнообязанному необходимо взять с собой в ТЦК — список документов

Прежде чем отправиться в ТЦК, военнообязанному необходимо собрать определенный пакет военных и личных документов. А в случае наличия права на отсрочку, еще и подтверждающие это документы.

"Если гражданин не имеет права на отсрочку, его направляют для прохождения военно-врачебной комиссии, чтобы определить его степень годности. После завершения комиссии он признается пригодным или непригодным", — отметил Истомин.

С собой необходимо взять следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код;
  • военно-учетный документ;
  • медицинские документы;
  • удостоверение водителя (при наличии);
  • информацию об образовании;
  • документы о составе семьи, наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью;
  • документы, подтверждающие право на отсрочку.

Следует отметить, что в ТЦК военнообязанного отправляют в соответствующий кабинет мобилизационного отделения по его званию. Рядовых, сержантов или старшин направляют в один кабинет, офицеров — в другой. Уже там сверяют документы.

Ранее мы писали, что только два способа вручения повестки законны в Украине.

Напомним, мы сообщали, какие повестки будут вручать украинцам летом 2023 года.

Также мы рассказывали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

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