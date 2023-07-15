Вручення повісток обмежено придатним — чи мають ТЦК на це право

Військовозобов'язаному українцю вручають повістку на вулиці. Фото: vn.20minut.ua

Понад сімнадцять місяців в Україні триває загальна мобілізація. Щоденно військовозобов'язані українці отримують повістки. Причому вручають цей документ навіть чоловікам, які є непридатними та обмежено придатними до військової служби.

Чи мають право ТЦК це робити та чи можуть мобілізувати обмежено придатних, розповів адвокат Андрій Карпенко.

Читайте також:

Чи можуть обмежено придатному вручити повістку

Так, за словами правознавця, усі без виключення чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістки. Це стосується й тих, хто є обмежено або не придатний до військової служби.

Карпенко нагадав, що згідно з українським законодавством, існують такі категорії непридатності для служби в ЗСУ:

обмежено придатний;

непридатний до військової служби у мирний час, але обмежено придатний під час воєнного стану;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Отримавши повістку, такі громадяни мають прибути до ТЦК та СП. Також таких громадян можуть направити на проходження ВЛК. Висновок комісії дійсний протягом 12 місяців.

"Під час воєнного стану повторну медкомісію проходять навіть ті, хто пройшов її планово незадовго до мобілізації. За цей період обставини могли змінитися і людина, яку визнавали раніше придатною, може, наприклад, тепер мати причини для відстрочення чи навпаки", — пояснив адвокат.

Висновок такий:

обмежено придатні можуть отримати повістку, це законно. Вони мають з'явитися до ТЦК у вказаний в документі час та дату;

ТЦК можуть призначити нову ВЛК для військовозобов'язаного в разі, якщо від часу останнього проходження ВЛК минуло 12 місяців.

Військовозобов'язані в ТЦК та СП. Фото: МОТЦК та СП

Чи можуть обмежено придатного мобілізувати

Особи з обмеженою придатністю можуть служити в умовах воєнного стану, тому їх можуть мобілізувати. Проте це передбачає певні обмеження під час проходження військової служби.

Обмежено придатні не можуть служити у:

високомобільних десантних військах;

плавскладі;

морській піхоті;

спецспорудах.

Водночас обмежено придатні можуть служити в:

частинах (підрозділах) забезпечення;

військових комісаріатах (зараз — ТЦК та СП);

установах, організаціях, навчальних закладах.

Саме під час проходження медичної комісії вказується, які види служби та воєнні роботи протипоказані людині з обмеженою придатністю. Це залежить і від фізичного стану здоров’я, і від військової спеціальності, займаної посади, віку та роботи військовозобов’язаного.

Раніше ми повідомляли, у ТЦК пояснили, чому повістки приносять інвалідам, пенсіонерам і померлим.

Нагадаємо, ми розповідали, хто з військовозобов'язаних чоловіків має право на відстрочку влітку 2023 року, а хто взагалі не може бути мобілізованим.

Також ми писали, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати.