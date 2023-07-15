Вручение повесток ограничено пригодным — имеют ли ТЦК на это право

Военнообязанному украинцу вручают повестку на улице. Фото: vn.20minut.ua

Более семнадцати месяцев в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Ежедневно военнообязанные украинцы получают повестки. Причем вручают этот документ даже мужчинам, непригодным и ограниченно пригодным к военной службе.

Имеют ли право ТЦК это делать и могут ли мобилизовать ограниченно пригодных, рассказал адвокат Андрей Карпенко.

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Так, по словам правоведа, все без исключения мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестки. Это касается и тех, кто ограничен или не пригоден к военной службе.

Карпенко напомнил, что согласно украинскому законодательству существуют следующие категории непригодности для службы в ВСУ:

ограниченно годный;

непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно пригоден во время военного положения;

непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Получив повестку, граждане должны прибыть в ТЦК и СП. Также таких граждан могут направить на прохождение ВЛК. Вывод комиссии действителен в течение 12 месяцев.

"Во время военного положения повторную медкомиссию проходят даже те, кто прошел ее планово незадолго до мобилизации. За этот период обстоятельства могли измениться и человек, который признавали ранее пригодным, может, например, теперь иметь причины для отсрочки или наоборот", — пояснил адвокат.

Вывод следующий:

ограниченно пригодные могут получить повестку, это законно. Они должны явиться в ТЦК в указанное в документе время и дату;

ТЦК могут назначить новую ВЛК для военнообязанного в случае, если со времени последнего прохождения ВЛК прошло 12 месяцев.

Военнообязанные в ТЦК и СП. Фото: МОТЦК и СП

Могут ли ограниченно пригодного мобилизовать

Лица с ограниченной годностью могут служить в условиях военного положения, поэтому их могут мобилизовать. Однако это предполагает определенные ограничения при прохождении военной службы.

Ограниченно пригодные не могут служить в:

высокомобильных десантных войсках;

плавсоставах;

морской пехоте;

спецсооружениях.

В то же время ограниченно пригодные могут служить в:

частях (подразделениях) обеспечения;

военных комиссариатах (сейчас — ТЦК и СП);

учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Именно при прохождении медицинской комиссии указывается, какие виды службы и военные работы противопоказаны человеку с ограниченной пригодностью. Это зависит и от физического состояния здоровья и от военной специальности, занимаемой должности, возраста и работы военнообязанного.

Ранее мы сообщали, что в ТЦК объяснили, почему повестки приносят инвалидам, пенсионерам и умершим.

Напомним, мы рассказывали, кто из военнообязанных мужчин имеет право на отсрочку летом 2023 года, а кто вообще не может быть мобилизован.

Также мы писали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.