Вручение повесток ограничено пригодным — имеют ли ТЦК на это право

Болезнь не помеха? Могут ли вручать повестки ограниченно пригодным украинцам
Более семнадцати месяцев в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Ежедневно военнообязанные украинцы получают повестки. Причем вручают этот документ даже мужчинам, непригодным и ограниченно пригодным к военной службе.
Имеют ли право ТЦК это делать и могут ли мобилизовать ограниченно пригодных, рассказал адвокат Андрей Карпенко.
Могут ограниченно пригодному вручить повестку
Так, по словам правоведа, все без исключения мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестки. Это касается и тех, кто ограничен или не пригоден к военной службе.
Карпенко напомнил, что согласно украинскому законодательству существуют следующие категории непригодности для службы в ВСУ:
- ограниченно годный;
- непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно пригоден во время военного положения;
- непригоден к военной службе с исключением из военного учета.
Получив повестку, граждане должны прибыть в ТЦК и СП. Также таких граждан могут направить на прохождение ВЛК. Вывод комиссии действителен в течение 12 месяцев.
"Во время военного положения повторную медкомиссию проходят даже те, кто прошел ее планово незадолго до мобилизации. За этот период обстоятельства могли измениться и человек, который признавали ранее пригодным, может, например, теперь иметь причины для отсрочки или наоборот", — пояснил адвокат.
Вывод следующий:
- ограниченно пригодные могут получить повестку, это законно. Они должны явиться в ТЦК в указанное в документе время и дату;
- ТЦК могут назначить новую ВЛК для военнообязанного в случае, если со времени последнего прохождения ВЛК прошло 12 месяцев.
Могут ли ограниченно пригодного мобилизовать
Лица с ограниченной годностью могут служить в условиях военного положения, поэтому их могут мобилизовать. Однако это предполагает определенные ограничения при прохождении военной службы.
Ограниченно пригодные не могут служить в:
- высокомобильных десантных войсках;
- плавсоставах;
- морской пехоте;
- спецсооружениях.
В то же время ограниченно пригодные могут служить в:
- частях (подразделениях) обеспечения;
- военных комиссариатах (сейчас — ТЦК и СП);
- учреждениях, организациях, учебных заведениях.
Именно при прохождении медицинской комиссии указывается, какие виды службы и военные работы противопоказаны человеку с ограниченной пригодностью. Это зависит и от физического состояния здоровья и от военной специальности, занимаемой должности, возраста и работы военнообязанного.
Ранее мы сообщали, что в ТЦК объяснили, почему повестки приносят инвалидам, пенсионерам и умершим.
Напомним, мы рассказывали, кто из военнообязанных мужчин имеет право на отсрочку летом 2023 года, а кто вообще не может быть мобилизован.
Также мы писали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.