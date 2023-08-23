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Адвокат розвінчав найпоширеніші міфи про мобілізацію: що варто знати українцям

23 серпня 2023 19:22
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Мобілізація в Україні 2023 — адвокат спростував найпоширеніші міфи щодо призову
Офіцери запасу завершили навчання і присягнули на вірність Україні. Фото: uain.press/Андрій Толкачев
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Попри те, що воєнний стан та загальна мобілізація в Україні тривають вже другий рік, серед українців залишаються популярними багато міфів щодо призову на військову службу, щобільше — з'являються нові. 

Адвокат Роман Сімутін у своєму Telegram-каналі оприлюднив сім найпоширеніших міфів щодо мобілізації в України.   

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Міф №1. Розлучений чоловік, який самостійно виховує дитину, не підлягає мобілізації

Серед українців побутує думка, якщо розлучитися з дружиною й у рішенні суду буде прописано, що неповнолітня дитина проживає з батьком — тоді мобілізувати до лав ЗСУ не можуть. 

Проте, зазначається, що ще на початку року така підстава була вагомою, а наразі ТЦК та СП вимагають судового рішення про позбавлення матері батьківських прав. Також має бути встановлений факт, що чоловік дійсно самотужки виховує дитину. 

Міф №2. Повістка, яку робітники ТЦК дали родичам, вважається врученою

Адвокат наголосив, повістка вважається належно врученою лише, якщо її дали військовозобов'язаному особисто в руки. Також особа має поставити підпис, що вона дійсно отримала документ та ознайомилася з ним. Спосіб вручення повісток через родичів незаконний. 

Міф №3. Розлучений біологічний батько трьох неповнолітніх дітей не підлягає мобілізації

За законом, відстрочка надається, якщо: "На утриманні перебуває троє або більше дітей". Якщо людина не сплачує аліменти чи є борг зі сплати аліментів, то вона підлягає мобілізації.

Адвокат зазначив, що відстрочку може отримати чоловік, який одружився з колишньою дружиною біологічного батька трьох дітей. 

Міф №4. ТЦК створений незаконно

Адвокат наголосив, що з таким твердженням можна потрапити за ґрати. 

"Міф 4 — ТЦК створений незаконно, вручення повістки, тобто оферту – не приймаю і т. п. Чесно, навіть коментувати не хочу. Але якщо у когось є бажання спробувати обрати таку форму захисту — удачі. Вдалої посадки", — каже Сімутін.

Міф №5. Людину, яка має групу інвалідності, не мобілізують 

Правозахисник пояснив, що МСЕК (медико-соціальна експертна комісія) та ВЛК (військово-лікарська комісія) мають різні критерії оцінки придатності. Перша може встановити, наприклад, другу групу інвалідності, а ВЛК — визнає придатним.

При цьому незалежно від групи інвалідності, людина може проходити службу виключно за добровільною згодою, навіть якщо військово-лікарська комісія визнала придатним. 

Міф №6. Особі з відстрочкою не можуть вручити повістку

Особі з відстрочкою можуть вручити повістку. Та для того, щоб уникнути адміністративної або кримінальної відповідальності, військовозобов'язаному слід прийти в ТЦК та пред'явити документи, які підтверджують відстрочку. Також ці документи можна відправити рекомендованим листом. 

Міф №7. Особу, якій підприємство лише оформлює бронювання, не можуть мобілізувати

За словами Романа Сімутіна, людину можуть мобілізувати. Є безліч подібних випадків. Варто дочекатися офіційного підтвердження бронювання, перш ніж йти у ТЦК та СП, радить фахівець.

 

Нагадаємо, ми писали про те, що росіяни вигадали черговий фейк про мобілізацію в Україні — на цей раз поширюють інформацію, що нібито за неявку до ТЦК чоловікам відключатимуть газ та гарячу воду. 

Раніше ми повідомляли, чи заберуть на війну три мільйони українців заради перемоги — українські військові експерти дали чітку відповідь. 

Також ми розповідали, чи можуть військові вручати повістки у маршрутках. 

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