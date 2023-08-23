Мобилизация в Украине 2023 — адвокат опроверг мифы касательно призыва

Офицеры запаса завершили обучение и присягнули на верность Украине. Фото: uain.press/Андрей Толкачев

Несмотря на то, что военное положение и общая мобилизация в Украине продолжаются уже второй год, среди украинцев остаются популярными многие мифы о призыве на военную службу, больше того — появляются новые.

Адвокат Роман Симутин в своем Telegram-канале обнародовал семь самых распространенных мифов по мобилизации в Украине.

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Миф №1. Разведенный мужчина, самостоятельно воспитывающий ребенка, не подлежит мобилизации

Среди украинцев существует мнение, если расстаться с женой и в решении суда будет прописано, что несовершеннолетний ребенок проживает с отцом — тогда мобилизовать в ряды ВСУ не могут.

Однако отмечается, что еще в начале года такое основание было весомым, а сейчас ТЦК и СП требуют судебного решения о лишении матери родительских прав. Также должен быть установлен факт, что мужчина действительно самостоятельно воспитывает ребенка.

Миф №2. Повестка, которую работники ТЦК дали родственникам, считается врученной

Адвокат подчеркнул, повестка считается надлежащим образом врученной только, если ее дали военнообязанному лично в руки. Также лицо должно поставить подпись, что она действительно получила документ и ознакомилась с ним. Способ вручения повесток из-за родственников незаконен.

Миф №3. Разведенный биологический отец трех несовершеннолетних детей не подлежит мобилизации

По закону отсрочка предоставляется, если: "На иждивении находится трое или более детей". Если человек не платит алименты или есть долг по уплате алиментов, то он подлежит мобилизации.

Адвокат отметил, что отсрочку может получить мужчина, который женился на бывшей жене биологического отца троих детей.

Миф №4. ТЦК создан незаконно

Адвокат подчеркнул, что с таким утверждением можно попасть за решетку.

"Миф 4 — ТЦК создан незаконно, вручение повестки, то есть оферту — не принимаю и т. п. Честно, даже комментировать не хочу. Но если у кого-то есть желание попытаться выбрать такую форму защиты — удачи. Удачной посадки", — говорит Симутин.

Миф №5. Человека, имеющего группу инвалидности, не мобилизуют

Правозащитник пояснил, что МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) и ВВК (военно-врачебная комиссия) имеют разные критерии оценки пригодности. Первая может установить, например, вторую группу инвалидности, а ВВК признает подходящей.

При этом независимо от группы инвалидности человек может проходить службу исключительно по добровольному согласию, даже если военно-врачебная комиссия признала годным.

Миф №6. Лица с отсрочкой не могут вручить повестку

Лица с отсрочкой могут вручить повестку. Но во избежание административной или уголовной ответственности военнообязанному следует прийти в ТЦК и предъявить документы, подтверждающие отсрочку. Также эти документы можно отправить заказным письмом.

Миф №7. Лицо, которому предприятие только оформляет бронирование, не могут мобилизовать

По словам Романа Симутина, человека могут мобилизовать. Есть множество подобных случаев. Следует дождаться официального подтверждения бронирования, прежде чем идти в ТЦК и СП, советует специалист.

Напомним, мы писали, что россияне придумали очередной фейк о мобилизации в Украине — на этот раз распространяют информацию, что якобы за неявку в ТЦК мужчинам будут отключать газ и горячую воду.

Ранее мы сообщали, заберут ли на войну три миллиона украинцев ради победы — украинские военные эксперты дали четкий ответ.

Также мы рассказывали, могут ли военные вручать повестки в маршрутках.