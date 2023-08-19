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Чи можуть військові вручати повістки у маршрутках: пояснення ТЦК

19 серпня 2023 03:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Мобілізація в Україні — чи можуть військові вручати повістки у транспорті
Люди чекають транспорт на автобусній зупинці. Фото: Високий вал
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні через повномасштабне вторгнення РФ триває загальна мобілізація. Законодавство слідкує за тим, хто та як виписує повістки чоловікам віком 18-60 років, однак ніде не вказано, де саме їх можна роздавати.

Про це розповів полковник Запорізького обласного ТЦК та СП Андрій Гуренко, передає 24 Канал.

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Чи можна роздавати повістки в транспорті

Зазначається, оскільки в законі не вказано точного місця роздачі повісток, то відповідно документ вручають і вдома, і на вулиці, і на роботі, і на блокпостах, і часом навіть на пляжах. Однак все ж є й обмеження.

Андрій Гуренко пояснив, що працівники військкомату не можуть роздавати повістки в транспорті. 

"Наприклад, влаштувати "перехоплення" маршруток для вручення повістки, представник ТЦК не може. Бо він — військовий. Зупиняти транспорт має право лише Нацполіція — за певних обставин. Військовим це робити заборонено", — повідомляє видання.

Нагадаємо, що в Україні громадяни можуть кількома способами безплатно отримати нерухомість. Йдеться не лише про спадщину або дарунок, а ще й про договір довічного утримання. Останнім часом такий договір також намагаються використовувати, як підставу для звільнення від мобілізації.

Також ми повідомляли, що з 24 лютого 2022 року в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язані чоловіки, які придатні за станом здоров'я та не мають відстрочки, можуть бути примусово призвані на військову службу. Водночас є категорії громадян, які можуть мобілізуватися виключно за добровільною згодою.

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