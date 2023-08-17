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Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17 серпня 2023 19:15
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація в Україні — чоловікам збираються по-новому вручати повістки
Військовозобов'язаному чоловіку співробітник ТЦК виписує повістку. Фото: vn.20minut.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні планують внести зміни до правил вручення повісток військовозобов'язаним чоловікам, розширивши перелік осіб, уповноважених це робити. 

Відповідний законопроєкт №9566 був зареєстрований у Верховній Раді. Автором документа є народний депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу. 

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Зміни планують внести до ст. 38 ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу".

Відповідно до змін, надати право вручати повістки військовозобов'язаним чоловікам на законодавчому рівні збираються комунальникам та власникам будинків.

Крім цього, комунальники та власники будинків будуть наділені певними повноваженнями та обов'язками: 

  • збір інформації про потенційних військовозобов'язаних громадян;
  • сприяння прибуттю до ТЦК та СП військовозобов'язаних. 

Цікаво, що цим же самим законопроєктом планують внести ще одну суттєву зміну до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". 

Автор законопроєкту пропонує залучати до роботи на економіку, від якої залежить обороноздатність, військовозобов'язаних чоловіків, які з різних причин не можуть або не хочуть воювати. Фактично закон дозволятиме відмовлятися від військової служби. 

У пояснювальній записці зазначається, що це допоможе співробітникам ТЦК концентрувалися на роботі з мотивованими патріотами, які хочуть йти захищати Україну зі зброєю в руках.

 

Мобілізація в Україні — чоловікам збираються по-новому вручати повістки
Повістка в Україні. Фото: google.com

Хто наразі має право вручати повістку 

Повістку можуть вручати:

  • представники ТЦК та СП;
  • посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК);
  • відповідні органи місцевого самоврядування;
  • керівники (голови) державних органів;
  • керівники органів місцевого самоврядування;
  • керівники ЖЕКу, ОСББ;
  • роботодавці, керівники підприємств, установ, організацій, зокрема закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності своїм працівникам та студентам.

 

Хто має право вручати повістку
Військовозобов'язаному чоловіку вручають повістку співробітники ТЦК. Фото: suspilne.media

Як має бути оформлена повістка 

Повістка обов'язково має містити наступну інформацію:

  • назва "ПОВІСТКА";
  • ПІБ військовозобов’язаного;
  • адреса місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов’язаного;
  • номер повістки;
  • номер і дату розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов’язаного;
  • дату, час і адресу ТЦК та СП для явки;
  • найменування посади та ініціали (ініціал власного імені) і прізвище керівника ТЦК та СП, який видав повістку;
  • підпис керівника ТЦК та СП, що видав повістку;
  • дату видачі повістки;
  • мокру печатку ТЦК та СП, посадова особа якої видала повістку.

 

Як виглядає повістка 2023 року
Повістка 2023 року. Фото: kmu.gov.ua

Раніше ми повідомляли, чи мають українці реагувати на повістку, залишену у поштовій скриньці, і чи загрожує покарання за неявку до ТЦК за такою повісткою.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть родичі підписувати повістку замість військовозобов'язаного.

Також ми розповідали, чи треба реагувати на повістку, яка прийшла в СМС або можна її проігнорувати.

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