Мобилизация в Украине — мужчинам собираются по-новому вручать повестки

Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится
В Украине планируют внести изменения в правила вручения повесток военнообязанным мужчинам, расширив перечень лиц, уполномоченных это делать.
Соответствующий законопроект №9566 был зарегистрирован в Верховной Раде. Автор документа — народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу.
Что предлагают в новом законопроекте
Изменения планируется внести в ст. 38 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".
Согласно изменениям, предоставить право вручать повестки военнообязанным мужчинам на законодательном уровне собираются коммунальщикам и владельцам домов.
Кроме этого, коммунальщики и владельцы домов будут наделены определенными полномочиями и обязанностями:
- сбор информации о потенциальных военнообязанных гражданах;
- содействие прибытию в ТЦК и СП военнообязанных.
Интересно, что этим же законопроектом планируют внести еще одно существенное изменение в ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Автор законопроекта предлагает привлекать к работе на экономику, от которой зависит обороноспособность, военнообязанных мужчин, которые по разным причинам не могут или не хотят воевать. Фактически закон будет разрешать отказываться от военной службы.
В пояснительной записке отмечается, что это поможет сотрудникам ТЦК сконцентрироваться на работе с мотивированными патриотами, желающими идти защищать Украину с оружием в руках.
Кто в настоящее время имеет право вручать повестку
Повестку могут вручать:
- представители ТЦК и СП;
- должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК);
- соответствующие органы местного самоуправления;
- руководители (председатели) государственных органов;
- руководители органов местного самоуправления;
- руководители ЖЭКа, ОСМД;
- работодатели, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам.
Как должна быть оформлена повестка
Повестка обязательно должна содержать следующую информацию:
- название "ПОВЕСТКА";
- ФИО военнообязанного;
- адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
- номер повестки;
- номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
- дату, время и адрес ТЦК и СП для явки;
- наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
- подпись руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
- дату выдачи повестки;
- мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которой выдало повестку.
Ранее мы сообщали, должны ли украинцы реагировать на повестку, оставленную в почтовом ящике, и грозит ли наказание за неявку в ТЦК по такой повестке.
Напомним, мы писали, могут ли родственники подписывать повестку вместо военнообязанного.
Также мы рассказывали, нужно ли реагировать на пришедшую в СМС повестку или можно ее проигнорировать.