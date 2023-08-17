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Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17 августа 2023 19:15
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине — мужчинам собираются по-новому вручать повестки
Военнообязанному мужчине сотрудник ТЦК выписывает повестку. Фото: vn.20minut.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине планируют внести изменения в правила вручения повесток военнообязанным мужчинам, расширив перечень лиц, уполномоченных это делать.

Соответствующий законопроект №9566 был зарегистрирован в Верховной Раде. Автор документа — народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу.

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Изменения планируется внести в ст. 38 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно изменениям, предоставить право вручать повестки военнообязанным мужчинам на законодательном уровне собираются коммунальщикам и владельцам домов.

Кроме этого, коммунальщики и владельцы домов будут наделены определенными полномочиями и обязанностями:

  • сбор информации о потенциальных военнообязанных гражданах;
  • содействие прибытию в ТЦК и СП военнообязанных.

Интересно, что этим же законопроектом планируют внести еще одно существенное изменение в ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Автор законопроекта предлагает привлекать к работе на экономику, от которой зависит обороноспособность, военнообязанных мужчин, которые по разным причинам не могут или не хотят воевать. Фактически закон будет разрешать отказываться от военной службы.

В пояснительной записке отмечается, что это поможет сотрудникам ТЦК сконцентрироваться на работе с мотивированными патриотами, желающими идти защищать Украину с оружием в руках.

 

Мобилизация в Украине – мужчинам собираются по-новому вручать повестки
Повестка в Украине. Фото: google.com

Кто в настоящее время имеет право вручать повестку

Повестку могут вручать:

  • представители ТЦК и СП;
  • должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК);
  • соответствующие органы местного самоуправления;
  • руководители (председатели) государственных органов;
  • руководители органов местного самоуправления;
  • руководители ЖЭКа, ОСМД;
  • работодатели, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам.

 

Кто имеет право вручать повестку
Военнообязанному мужчине вручают повестку сотрудники ТЦК. Фото: suspilne.media

Как должна быть оформлена повестка

Повестка обязательно должна содержать следующую информацию:

  • название "ПОВЕСТКА";
  • ФИО военнообязанного;
  • адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
  • номер повестки;
  • номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
  • дату, время и адрес ТЦК и СП для явки;
  • наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
  • подпись руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
  • дату выдачи повестки;
  • мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которой выдало повестку.

 

Как выглядит повестка 2023 года
Повестка в 2023 году. Фото: kmu.gov.ua

Ранее мы сообщали, должны ли украинцы реагировать на повестку, оставленную в почтовом ящике, и грозит ли наказание за неявку в ТЦК по такой повестке.

Напомним, мы писали, могут ли родственники подписывать повестку вместо военнообязанного.

Также мы рассказывали, нужно ли реагировать на пришедшую в СМС повестку или можно ее проигнорировать.

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