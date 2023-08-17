Мобілізація в Україні — що загрожує за ігнорування повістки в поштовій скриньці

Повістка надіслана військовозобов'язаному чоловіку поштою. Фото: Новини.LIVE

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, тож військовозобов'язаним чоловікам продовжують вручати повістки для явки до ТЦК та СП. Досить часто цей документ українці знаходять у своїх поштових скриньках.

Чи треба реагувати на таку повістку та що загрожує за ігнорування, розповів адвокат Андрій Межирицький.

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Правозахисник розповідає про випадки, коли ТЦК складають протоколи та виписують штрафи військовозобов'язаним, які не явилися до територіального центру за повісткою надісланою поштою.

"Є такі випадки, коли людині направили повістку поштою, людина не з'явилася, а потім щодо неї склали протокол про адміністративне правопорушення. Його також направили поштою. Людина з цього приводу не дала жодних пояснень і заперечень, не знаючи про те, що відбувається така ситуація. Керівник ТЦК виніс ухвалу про притягнення до адмінвідповідальності у вигляді штрафу від 3400 до 5100 грн", — розповів експерт.

Проблема у тому, що у такому разі особа, одночасно з відкриттям виконавчого провадження, опиняється в Єдиному реєстрі боржників.

Це загрожує такими наслідками:

заборона відкриття чи закриття банківських рахунків;

блокування банківських рахунків;

заборона відчуження рухомого чи нерухомого майна.

Проте, такі дії ТЦК є незаконними та можуть бути оскаржені в суді.

Річ у тім, що повістка вважається належно врученою, відповідно отриманою, якщо одержувач за неї розписався. Саме підпис підтверджує, що людина ознайомлена зі своїми правами та обов'язками й дає свою згоду на те, що зобов'язана явитися до ТЦК.

"Повістка вручена тоді, коли вона вручена особисто і є підпис. Все інше жодним чином це не може підмінити", — підкреслив юрист, додавши, що законодавством не передбачено будь-якої відповідальності, якщо людина не з'явилася за повісткою, виявленою в поштовій скриньці.

Як мають вручати повістку в Україні

Повістка — це той документ, який в Україні можуть вручати виключно в руки військовозобов’язаному під підпис.

Повістка обов'язково має містити наступну інформацію:

назва "ПОВІСТКА";

ПІБ військовозобов’язаного;

адреса місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов’язаного;

номер повістки;

номер і дату розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов’язаного;

дату, час і адресу ТЦК та СП для явки;

найменування посади та ініціали (ініціал власного імені) і прізвище керівника ТЦК та СП, який видав повістку;

підпис керівника ТЦК та СП, що видав повістку;

дату видачі повістки;

мокру печатку ТЦК та СП, посадова особа якої видала повістку.

Повістка 2023 року. Фото: kmu.gov.ua

Хто може вручати повістку

Повістку можуть вручати:

представники ТЦК та СП;

посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК);

відповідні органи місцевого самоврядування;

керівники (голови) державних органів;

керівники органів місцевого самоврядування;

керівники ЖЕКу, ОСББ;

роботодавці, керівники підприємств, установ, організацій, зокрема закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності своїм працівникам та студентам.

Які обов'язки є у військовозобов'язаних українців

Варто пам'ятати не тільки про свої права, а й обов'язки. Відповідно до чинних правил призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні:

Перебувати на військовому обліку. Вчасно прибувати за повісткою ТЦК та СП на збірні пункти, призовні дільниці у строки, зазначені в отриманих ними документах. Проходити огляд та у разі необхідності лікування за рішенням ВЛК. Виконувати свій конституційний обов’язок перед державою. Проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі, проходити службу у військовому резерві. Прибувати до ТЦК та СП особисто для зняття з обліку. Особисто реєструватися в ТЦК та СП після зміни місця проживання. Особисто повідомляти про зміни персональних даних в ТЦК та СП. Регулярно особисто звіряти особисті дані в ТЦК та СП. Звіряти не рідше одного разу на 5 років власні персональні дані з обліковими даними ТЦК та СП. Щороку подавати документи, що підтверджують право на відстрочку від призову. Прибувати в ТЦК та СП особисто, якщо не прийшла повістка по призову.

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