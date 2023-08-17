Мобилизация в Украине — чем чревато игнорирование повестки в почтовом ящике

Проигнорировали повестку в почтовом ящике? Адвокат рассказал о последствиях
В Украине идет военное положение и общая мобилизация, поэтому военнообязанным мужчинам продолжают вручать повестки для явки в ТЦК и СП. Довольно часто этот документ украинцы находят в своих почтовых ящиках.
Нужно ли реагировать на такую повестку и что грозит за игнорирование, рассказал адвокат Андрей Межирицкий.
Повестка в почтовом ящике — угрожает ли ответственность за игнорирование
Правозащитник рассказывает о случаях, когда ТЦК составляют протоколы и выписывают штрафы военнообязанным, которые не явились в территориальный центр по повестке посланной почтой.
"Есть такие случаи, когда человеку направили повестку по почте, человек не явился, а затем в отношении него составили протокол об административном правонарушении. Его также направили по почте. Человек по этому поводу не дал никаких объяснений и возражений, не зная о том, что происходит Такая ситуация. Руководитель ТЦК вынес решение о привлечении к админответственности в виде штрафа от 3400 до 5100 грн", — рассказал эксперт.
Проблема состоит в том, что в таком случае лицо, одновременно с открытием исполнительного производства, оказывается в Едином реестре должников.
Это чревато следующими последствиями:
- запрет на открытие или закрытие банковских счетов;
- блокирование банковских счетов;
- запрещение отчуждения движимого или недвижимого имущества.
Однако такие действия ТЦК незаконны и могут быть обжалованы в суде.
Дело в том, что повестка считается надлежащим образом врученной, соответственно полученной, если получатель за нее расписался. Именно подпись подтверждает, что человек знаком со своими правами и обязанностями и дает свое согласие на то, что обязан явиться в ТЦК.
"Повестка вручена тогда, когда она вручена лично и есть подпись. Все остальное никоим образом это не может подменить", — подчеркнул юрист, добавив, что законодательством не предусмотрена какая-либо ответственность, если человек не явился за повесткой, обнаруженной в почтовом ящике.
Как должны вручать повестку в Украине
Повестка — это документ, который в Украине могут вручать исключительно в руки военнообязанному под подпись.
Повестка обязательно должна содержать следующую информацию:
- название "ПОВЕСТКА";
- ФИО военнообязанного;
- адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
- номер повестки;
- номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
- дату, время и адрес ТЦК и СП для явки;
- наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
- подпись руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
- дату выдачи повестки;
- мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которой выдало повестку.
Кто может вручать повестку
Повестку могут вручать:
- представители ТЦК и СП;
- должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК);
- соответствующие органы местного самоуправления;
- руководители (председатели) государственных органов;
- руководители органов местного самоуправления;
- руководители ЖЭКа, ОСМД;
- работодатели, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам.
Какие обязанности есть у военнообязанных украинцев
Следует помнить не только о своих правах, но и об обязанностях. В соответствии с действующими правилами призывники, военнообязанные и резервисты должны:
- Состоять на военном учете.
- Вовремя прибывать по повестке ТЦК и СП сборные пункты, призывные участки в сроки, указанные в полученных ими документах.
- Проходить осмотр и при необходимости лечения по решению ВЛК.
- Выполнять свой конституционный долг перед государством. Проходить подготовку к военной службе, военную службу и выполнять военную обязанность в запасе, проходить службу в военном резерве.
- Прибывать в ТЦК и СП лично для снятия с учета.
- Лично регистрироваться в ТЦК и СП после смены места жительства.
- Лично сообщать об изменениях персональных данных ТЦК и СП.
- Регулярно лично сверяйте личные данные в ТЦК и СП. Сверять не реже одного раза в 5 лет персональные данные с учетными данными ТЦК и СП.
- Каждый год подавать документы, подтверждающие право на отсрочку от призыва.
- Прибывать в ТЦК и СП лично, если не пришла повестка по призыву.
Раньше мы рассказывали, можно ли вручить повестку работнику на дистанции.
Напомним, мы писали, как военнообязанным действовать после вручения повестки и что необходимо брать с собой в ТЦК.
Также мы сообщали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.