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Проигнорировали повестку в почтовом ящике? Адвокат рассказал о последствиях

17 августа 2023 05:35
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Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине — чем чревато игнорирование повестки в почтовом ящике
Повестка отправлена военнообязанному мужчине по почте. Фото: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине идет военное положение и общая мобилизация, поэтому военнообязанным мужчинам продолжают вручать повестки для явки в ТЦК и СП. Довольно часто этот документ украинцы находят в своих почтовых ящиках.

Нужно ли реагировать на такую повестку и что грозит за игнорирование, рассказал адвокат Андрей Межирицкий.

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Повестка в почтовом ящике — угрожает ли ответственность за игнорирование

Правозащитник рассказывает о случаях, когда ТЦК составляют протоколы и выписывают штрафы военнообязанным, которые не явились в территориальный центр по повестке посланной почтой.

"Есть такие случаи, когда человеку направили повестку по почте, человек не явился, а затем в отношении него составили протокол об административном правонарушении. Его также направили по почте. Человек по этому поводу не дал никаких объяснений и возражений, не зная о том, что происходит Такая ситуация. Руководитель ТЦК вынес решение о привлечении к админответственности в виде штрафа от 3400 до 5100 грн", — рассказал эксперт.

Проблема состоит в том, что в таком случае лицо, одновременно с открытием исполнительного производства, оказывается в Едином реестре должников.

Это чревато следующими последствиями:

  • запрет на открытие или закрытие банковских счетов;
  • блокирование банковских счетов;
  • запрещение отчуждения движимого или недвижимого имущества.

Однако такие действия ТЦК незаконны и могут быть обжалованы в суде.

Дело в том, что повестка считается надлежащим образом врученной, соответственно полученной, если получатель за нее расписался. Именно подпись подтверждает, что человек знаком со своими правами и обязанностями и дает свое согласие на то, что обязан явиться в ТЦК.

"Повестка вручена тогда, когда она вручена лично и есть подпись. Все остальное никоим образом это не может подменить", — подчеркнул юрист, добавив, что законодательством не предусмотрена какая-либо ответственность, если человек не явился за повесткой, обнаруженной в почтовом ящике.

Как должны вручать повестку в Украине

Повестка — это документ, который в Украине могут вручать исключительно в руки военнообязанному под подпись.

Повестка обязательно должна содержать следующую информацию:

  • название "ПОВЕСТКА";
  • ФИО военнообязанного;
  • адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
  • номер повестки;
  • номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
  • дату, время и адрес ТЦК и СП для явки;
  • наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
  • подпись руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
  • дату выдачи повестки;
  • мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которой выдало повестку.

 

Как выглядит повестка 2023 года
Повестка в 2023 году. Фото: kmu.gov.ua

Кто может вручать повестку

Повестку могут вручать:

  • представители ТЦК и СП;
  • должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК);
  • соответствующие органы местного самоуправления;
  • руководители (председатели) государственных органов;
  • руководители органов местного самоуправления;
  • руководители ЖЭКа, ОСМД;
  • работодатели, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам.

Какие обязанности есть у военнообязанных украинцев

Следует помнить не только о своих правах, но и об обязанностях. В соответствии с действующими правилами призывники, военнообязанные и резервисты должны:

  1. Состоять на военном учете.
  2. Вовремя прибывать по повестке ТЦК и СП сборные пункты, призывные участки в сроки, указанные в полученных ими документах.
  3. Проходить осмотр и при необходимости лечения по решению ВЛК.
  4. Выполнять свой конституционный долг перед государством. Проходить подготовку к военной службе, военную службу и выполнять военную обязанность в запасе, проходить службу в военном резерве.
  5. Прибывать в ТЦК и СП лично для снятия с учета.
  6. Лично регистрироваться в ТЦК и СП после смены места жительства.
  7. Лично сообщать об изменениях персональных данных ТЦК и СП.
  8. Регулярно лично сверяйте личные данные в ТЦК и СП. Сверять не реже одного раза в 5 лет персональные данные с учетными данными ТЦК и СП.
  9. Каждый год подавать документы, подтверждающие право на отсрочку от призыва.
  10. Прибывать в ТЦК и СП лично, если не пришла повестка по призыву.

 

Раньше мы рассказывали, можно ли вручить повестку работнику на дистанции.

Напомним, мы писали, как военнообязанным действовать после вручения повестки и что необходимо брать с собой в ТЦК.

Также мы сообщали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

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