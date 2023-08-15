Вручення повісток на роботі — як вручити документ працівнику на дистанційці

Військовозобов'язаний чоловік на дистанційній роботі. Фото: shutterstock.com

Після пандемії коронавірусної інфекції в Україні велика кількість громадян перейшли на дистанційну роботу, серед них і військовозобов'язані чоловіки. Проте зараз під час воєнного стану та загальної мобілізації все частіше роботодавці отримують від ТЦК та СП розпорядження та мають таким працівникам вручати повістки.

Та як роботодавцю вручити повістку, якщо співробітник працює дистанційно — на це питання відповіли фахівці порталу Дебет-кредит.

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Після того як роботодавець отримав відповідне розпорядження від керівника ТЦК та СП, він зобов'язаний вручити повістки військовозобов'язаним працівникам.

Це передбачено постановою Кабміну "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів" №1487.

Керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій зобов’язані:

видати наказ (розпорядження) про оповіщення та довести його до відома таких осіб під особистий підпис у частині, що стосується їх прибуття до відповідного ТЦК у визначені ним строки;

надіслати копію наказу (розпорядження) у триденний строк до відповідного ТЦК;

вручити призовникам, військовозобов’язаним та резервістам повістки про явку за викликом до ТЦК;

письмово повідомити з наданням витягів із наказів (розпоряджень) відповідним ТЦК про осіб із числа призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні;

забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям призовників, військовозобов’язаних та резервістів ТЦК.

Зазначається, що вищезгадані норми обов’язкові до виконання.

Вручення повістки в Україні. Фото: google.com

Як вручити повістку працівнику, який працює дистанційно

Факт дистанційної роботи такого працівника не звільняє керівника підприємства від виконання вищезгадиних вимог.

Спеціалісти звертають увагу на те, що під час дії воєнного стану діє тимчасова норма законодавства (ст. 7 Закону №2136). Вона передбачає, що сторони трудового договору можуть домовитися про альтернативні способи створення, пересилання і зберігання наказів (розпоряджень) роботодавця, повідомлень та інших документів з питань трудових відносин та про будь-який інший доступний спосіб електронної комунікації.

Також бажано укласти трудовий договір із працівником про роботу дистанційно.

"У типовій формі трудового договору про дистанційну роботу, затвердженій наказом Мінекономіки від 05.05.2021 №913-21, в розділі VІІ "Комунікація між Сторонами" зазначають способи комунікації та взаємодії між Сторонами, визначають засоби електронного зв’язку, наприклад електронна пошта, номер телефону, мобільний застосунок тощо", — пояснюють фахівці.

Отже, сповістити працівника кадровик має в той спосіб, який зазначено в трудовому договорі або через який домовлено вести комунікацію з працівником під час його роботи дистанційно.

З метою реалізації обов'язку на практиці роботодавець може викликати вказаного працівника до офісу або ж направити у відрядження уповноважену особу за місцем перебування відповідного працівника.

Зазначимо, що за порушення зобов'язань роботодавці несуть адміністративну відповідальність. Штраф за порушення сягає 8,5 тис. грн. У разі порушення під час особливого періоду, зокрема воєнного стану, передбачено штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів (5100–8500 грн). Рішення про накладення штрафу приймає керівник ТЦК та СП.

Раніше ми повідомляли, чи може співробітник відмовитися від повістки, хто та яку відповідальність нестиме у такому разі.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть вручити повістку працівнику, який знаходиться на лікарняному, у відпустці або у відрядженні.

Також ми розповідали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.