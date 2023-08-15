Вручение повесток на работе — как вручить документ работнику на дистанционке

Военнообязанный мужчина на дистанционной работе. Фото: shutterstock.com

После пандемии коронавирусной инфекции в Украине большое количество граждан перешли на дистанционную работу, в том числе военнообязанные мужчины. Однако сейчас во время военного положения и общей мобилизации работодатели все чаще получают от ТЦК и СП распоряжения и должны таким работникам вручать повестки.

Но как работодателю вручить повестку, если сотрудник работает дистанционно — на этот вопрос ответили специалисты портала Дебет-кредит.

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После того как работодатель получил соответствующее распоряжение от руководителя ТЦК и СП, он обязан вручить повестки военнообязанным работникам.

Это предусмотрено постановлением Кабмина "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" №1487.

Руководители (председатели) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций обязаны:

выдать приказ (распоряжение) об извещении и довести до сведения таких лиц под личную подпись в части, касающейся их прибытия в соответствующий ТЦК в определенные им сроки;

прислать копию приказа (распоряжение) в трехдневный срок в соответствующий ТЦК;

вручить призывникам, военнообязанным и резервистам повестки о явке по вызову в ТЦК;

письменно сообщить с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) соответствующим ТЦК о лицах из числа призывников, военнообязанных и резервистов, временно нетрудоспособных, находящихся в отпуске или в командировке;

обеспечить контроль за результатами оповещения и прибытием призывников, военнообязанных и резервистов ТЦК.

Указывается, что вышеупомянутые нормы обязательны к исполнению.

Вручение повестки в Украине. Фото: google.com

Как вручить повестку работнику, работающему дистанционно

Факт дистанционной работы такого работника не освобождает руководителя предприятия от выполнения вышеупомянутых требований.

Специалисты обращают внимание на то, что во время действия военного положения действует временная норма законодательства (ст. 7 Закона №2136). Она предусматривает, что стороны трудового договора могут договориться об альтернативных способах создания, пересылки и хранения приказов (распоряжений) работодателя, уведомлений и других документов по трудовым отношениям и о любом другом доступном способе электронной коммуникации.

Также желательно заключить трудовой договор с работником о работе дистанционно.

"В типичной форме трудового договора о дистанционной работе, утвержденной приказом Минэкономики от 05.05.2021 №913-21, в разделе VII "Коммуникация между Сторонами" указывают способы коммуникации и взаимодействия между Сторонами, определяют средства электронной связи, например электронная почта телефона, мобильное приложение и т.д.", — объясняют специалисты.

Следовательно, известить работника кадровик должен таким образом, какой указан в трудовом договоре или через который договорено вести коммуникацию с работником во время его работы дистанционно.

С целью реализации обязанности на практике работодатель может вызвать указанного работника в офис или направить в командировку уполномоченное лицо по месту нахождения соответствующего работника.

Отметим, что за нарушение обязательств работодатели несут административную ответственность. Штраф за нарушение составляет 8,5 тыс. грн. В случае нарушения во время особого периода, в частности, военного положения, предусмотрен штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов (5100–8500 грн). Решение о наложении штрафа принимает руководитель ТЦК и СП.

Ранее мы сообщали, может ли сотрудник отказаться от повестки, кто и какую ответственность будет нести в таком случае.

Напомним, мы писали, могут ли вручить повестку работнику, который находится на больничном, в отпуске или в командировке.

Также мы рассказывали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.