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Чи дозволяє договір довічного утримання уникнути мобілізації: експерт пояснив нюанси

19 серпня 2023 02:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Чи дозволяє договір довічного утримання уникнути мобілізації: експерт пояснив нюанси
Мобілізовані українці. Фото: Вечірній Київ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Україні громадяни можуть кількома способами безплатно отримати нерухомість. Йдеться не лише про спадщину або дарунок, а ще й про договір довічного утримання. Останнім часом такий договір також намагаються використовувати, як підставу для звільнення від мобілізації.

Про це йдеться на порталі продажу та оренди нерухомості Flombu.

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Що варто знати про договір довічного утримання

Такий документ укладається між людиною, яка потребує догляду та готова за це віддати своє майно, та людиною, яка бере на себе обов'язок надання відповідного догляду й отримує за це нерухомість.

За яких умов нерухомість переходитьу власність доглядача

Насправді людина, яка потребує опіки, втрачає право на власність щойно буде підписаний договір довічного утримання. Відповідно житлова нерухомість переходить у розпорядження до доглядача. Втім, існують певні умови.

Поки особа, за якою здійснюється догляд, жива, обидві сторони не можуть розпоряджатися цим житлом, наприклад:

  • продавати;
  • дарувати;
  • передавати у спадок;
  • здавати в оренду тощо.

Але при цьому доглядач має право користуватися цією нерухомістю, тобто може там проживати, робити ремонт тощо.

Чи є договір довічного утримання підставою для звільнення від мобілізації

Згідно з українським законодавством, наявність укладеного договору не підтверджує право доглядача бути звільненим від призову на військову службу. Винятком у такому випадку може бути, якщо особа, яка потребує догляду, має інвалідність 1, 2 чи 3 групи та є родичем призовника.

В іншому випадку договір довічного утримання не розглядатиметься, як підстава для звільнення від мобілізації.

Раніше ми публікували перелік категорій громадян, які не підлягають мобілізації.

Нагадаємо, ми писали, до яких змін слід готуватися з 1 вересня та кого точно заберуть до ЗСУ.

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