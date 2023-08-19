Чи дозволяє договір довічного утримання уникнути мобілізації: експерт пояснив нюанси

Мобілізовані українці. Фото: Вечірній Київ

В Україні громадяни можуть кількома способами безплатно отримати нерухомість. Йдеться не лише про спадщину або дарунок, а ще й про договір довічного утримання. Останнім часом такий договір також намагаються використовувати, як підставу для звільнення від мобілізації.

Про це йдеться на порталі продажу та оренди нерухомості Flombu.

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Такий документ укладається між людиною, яка потребує догляду та готова за це віддати своє майно, та людиною, яка бере на себе обов'язок надання відповідного догляду й отримує за це нерухомість.

За яких умов нерухомість переходитьу власність доглядача

Насправді людина, яка потребує опіки, втрачає право на власність щойно буде підписаний договір довічного утримання. Відповідно житлова нерухомість переходить у розпорядження до доглядача. Втім, існують певні умови.

Поки особа, за якою здійснюється догляд, жива, обидві сторони не можуть розпоряджатися цим житлом, наприклад:

продавати;

дарувати;

передавати у спадок;

здавати в оренду тощо.

Але при цьому доглядач має право користуватися цією нерухомістю, тобто може там проживати, робити ремонт тощо.

Чи є договір довічного утримання підставою для звільнення від мобілізації

Згідно з українським законодавством, наявність укладеного договору не підтверджує право доглядача бути звільненим від призову на військову службу. Винятком у такому випадку може бути, якщо особа, яка потребує догляду, має інвалідність 1, 2 чи 3 групи та є родичем призовника.

В іншому випадку договір довічного утримання не розглядатиметься, як підстава для звільнення від мобілізації.

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