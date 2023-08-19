Позволяет ли договор пожизненного содержания избежать мобилизации: эксперт объяснил нюансы

Мобилизированные украинцы. Фото: Вечерний Киев

В Украине граждане могут несколькими способами бесплатно получить недвижимость. Речь идет не только о наследстве или подарке, но и о договоре пожизненного содержания. В последнее время такой договор также пытаются использовать как основание для освобождения от мобилизации.

Об этом говорится на портале продаж и аренды недвижимости Flombu.

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Такой документ заключается между человеком, нуждающимся в уходе и готовым за это отдать свое имущество, и человеком, который берет на себя обязанность предоставления соответствующего ухода и получает за это недвижимость.

При каких условиях недвижимость переходит в собственность смотрителя

На самом деле человек, нуждающийся в опеке, теряет право на собственность, как только будет подписан договор пожизненного содержания. Соответственно жилая недвижимость переходит в распоряжение к смотрителю. Впрочем, есть определенные условия.

Пока лицо, за которым осуществляется уход, живо, обе стороны не могут распоряжаться этим жильем, например:

продавать;

дарить;

передавать по наследству;

сдавать в аренду и т.д.

Но при этом смотритель имеет право пользоваться этой недвижимостью, то есть может там проживать, делать ремонт.

Является ли договор пожизненного содержания основанием для освобождения от мобилизации

Согласно украинскому законодательству наличие заключенного договора не подтверждает право смотрителя быть освобожденным от призыва на военную службу. Исключением в таком случае может быть, если лицо, нуждающееся в уходе, имеет инвалидность 1, 2 или 3 группы и является родственником призывника.

В противном случае договор пожизненного содержания не будет рассматриваться как основание для освобождения от мобилизации.

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