Мобілізація у вересні 2023: до яких змін готуватися та кого призвуть до війська

Призов на військову службу в Україні. Фото: МОТЦК та СП

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 15 листопада. А тому військовозобов'язаним українцям слід бути готовими до того, що й осінь буде періодом призову на військову службу. Також слід враховувати, що влада регулярно оновлює норми та правила мобілізації.

Розповідаємо, до яких змін слід готуватися з 1 вересня, хто з військовозобов'язаних чоловіків може отримати відстрочку, а хто — повістку.

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Одна з головних змін, яку слід враховувати, — Верховна Рада України прийняла закон № 9342, що звужує коло осіб, які зможуть отримати відстрочку від мобілізації. Закон вже вступив в дію.

Даний законопроєкт вносить правку до ст. 23 ч. 11 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", вона звучить так:

"Не підлягають мобілізації військовозобов’язані: які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати".

Тобто відстрочку отримати зможуть лише ті, у кого в сім'ї більше немає інших осіб, здатних допомогти людині з інвалідністю.

Крім цього, військові строкової служби можуть добровільно мобілізуватись до ЗСУ. До категорії мобілізованих мають право перевестися строковики:

у яких період строкової військової служби вже завершився, проте був продовжений понад встановлені терміни через запровадження воєнного стану в країні;

які під час воєнного стану відслужили щонайменше шість місяців.

Варто також зауважити, що зараз ВР розглядає законопроєкт №9566, яким хочуть дозволити військовозобов'язаним відмовлятися від військової служби. Якщо закон приймуть, такі громадяни не будуть нести кримінальну відповідальність, як це працює зараз. Замість цього їм пропонуватимуть громадські роботи, від яких залежить обороноздатність країни.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: КОТЦК та СП

Хто має право вручати повістки

Повістку необов’язково має вручати представник ТЦК та СП. Вона може бути вручена й іншими посадовими особами, передбаченими законодавством.

Так, повістку можуть вручати:

посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК);

відповідні органи місцевого самоврядування;

керівники (голови) державних органів;

керівники органів місцевого самоврядування;

керівники ЖЕКу, ОСББ;

роботодавці, керівники підприємств, установ, організацій, зокрема закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності своїм працівникам та студентам.

Хто з військовозобов'язаних має право на відстрочку у вересні 2023 року

Отримати звільнення від мобілізації у вересня поточного року мають право наступні категорії громадян:

працівники, що мають бронь;

люди з інвалідністю або непридатні до служби з виключенням з військового обліку;

багатодітні батьки;

батьки одинаки, які самостійно виховують дитину/дітей до 18 років;

батьки-усиновлювачі дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки неповнолітньої дитини, якщо партнер чи партнерка проходить військову службу;

ті, хто доглядають за людиною з інвалідністю, якщо більше немає кому цього робити;

народні депутати;

студенти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти на денній або дуальній формі навчання;

наукові та науково-педагогічні працівники вишів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;

педагоги із закладів професійної освіти, шкільні вчителі, які працюють не менше ніж на 0.75 ставки;

працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міноборони, ЗCУ, Державної служби спецзв’язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, Бюро економічної безпеки, НАБУ, ДБР, Державної виконавчої служби, Управління державної охорони;

ті, хто має близьких родичів, які загинули або зникли безвісти під час війни (включно з АТО/ООС) — чоловіка, дружину, сина, доньку, батька, матір, діда, бабу або рідних брата чи сестру.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП

Хто може отримати повістку у вересні 2023 року

У цьому питанні суттєвих змін чи правок до законодавства не було, тому призвати на військову службу можуть:

придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років з наявністю бойового досвіду або без нього;

чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі чи резерві;

призовників від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу. Вони підписують контракт безпосередньо з ЗСУ;

знятих та виключених з військового обліку чоловіків, які визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану;

жінок, придатних за станом здоров'я (за власним бажанням);

осіб з інвалідністю та тих, хто має право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами (добровільно та служба проходить за місцем проживання);

громадян інших країн, які хочуть захищати Україну.

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