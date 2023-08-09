Військовозобов'язаним чоловікам можуть дозволити відмовлятися від мобілізації

Військовозобов'язані чоловіки. Фото: соцмережі

У Верховній Раді подано новий законодавчий документ №9566, який передбачає коригування нормативів щодо мобілізації. Тепер акцент зроблено на залученні лише тих, хто виявляє патріотичні почуття та готовність захищати свою країну.

Про це повідомляє пресслужба урядового порталу.

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Повідомляється, що тим, хто не прагне брати участь у військових діях, запропоновано активно робити свій внесок у розвиток економіки держави. Ця інформація розміщена на офіційній платформі уряду.

Ініціатором такого законопроєкту є нардеп Георгій Мазурашу Якщо нововведення буде схвалено, громадяни отримають право відмовитися від участі в мобілізації, обґрунтувавши це особистими чи релігійними мотивами.

На думку творців законопроєкту, такий підхід зміцнить бажання людей захищати свою батьківщину, стабілізує суспільний стан та сприятиме як економічному зростанню, так і зміцненню оборонних можливостей країни.

Мазурашу наголошує, що війська часто стикаються з проблемою нестачі мотивованих бійців. Він упевнений, що такий реформований механізм мобілізації зосередить зусилля на залученні готових захищати країну громадян, дозволяючи іншим зосередитись на економічній підтримці держави. Цей новий метод вважається продуманим та прогресивним, орієнтованим посиленням позицій країни проти зовнішніх загроз.

Нагадаємо, що керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко запропонував не випускати чоловіків з України ще за три роки після перемоги. У мережі вибухнув скандал через таку ініціативу.