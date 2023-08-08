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Мобилизация по телефону: автор скандального закона рассказал эксклюзивные детали

8 августа 2023 15:43
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Мобилизация по телефону: автор закона назвал детали
В Раде зарегистрировали законопроект о мобилизации по телефону. Фото: yaizakon.com.ua
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект 9566, которым предлагается вызывать мужчин в ТЦК не вручением повестки, а через телефон или Интернет. В сети граждане активно начали критиковать подобную инициативу, однако автор документа нардеп Георгий Мазурашу называет это манипуляцией.

Свою реакцию на критику он рассказал эксклюзивно для Новини.LIVE.

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"Я работаю не юристом, а народным депутатом, который реализует волю избирателей. По сути. А для технико-юридической корректировки есть юридическое управление в Раде и много специалистов, которые могут предлагать изменения ко второму чтению, в случае принятия за основу. А базово есть смысл ориентироваться только на содержание, которое вкладывает автор, а не на чьи-то трактовки, интерпретации или фантазии", — сказал нам нардеп.

Георгий Мазурашу
Народный депутат Украины от "Слуги народа" Георгий Мазурашу. Фото: Facebook

Отметим, что он также изложил свою позицию относительно критики со стороны граждан в сообщении на Facebook. Нардеп считает, что происходит манипуляция, ведь законопроект начинают сравнивать с заявлением экс-нардепа по поводу запрета на выезд за границу еще на 3 года после войны.

По словам Мазурашу, критики могли бы обратить внимание не на технические вещи в документе, а на ключевое. Ключевым политик считает, в частности, то, что он предлагает ввести автоматическое предоставление статуса участника войны (не путать с УБД) мобилизованным со дня мобилизации.

"А зачем об этом сообщать, правильно? Если можно поприкалываться над тем, что в принципе уже есть в действующем законодательстве, и не в тему вспомнить хайп пороховского соратника", — высказался Мазурашу.

Напомним, недавно Георгий Мазурашу также зарегистрировал законопроект о введении нового государственного праздника — Дня благодарения.

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