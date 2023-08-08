Мобілізація по телефону: автор закону назвав деталі

В Раді зареєстрували законопроєкт щодо мобілізації телефоном. Фото: yaizakon.com.ua

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 9566, яким пропонується викликати чоловіків до ТЦК не врученням повістки, а через телефон або Інтернет. В мережі громадяни активно почали критикувати таку ініціативу, однак автор документа нардеп Георгій Мазурашу називає це маніпуляцією.

Свою реакцію на критику він розповів ексклюзивно для Новини.LIVE.

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"Я працюю не юристом, а народним депутатом, який реалізовує волю виборців. По суті. А для техніко-юридичного коригування є юридичне управління в Раді і купа фахівців, які можуть пропонувати зміни до другого читання, у разі ухвалення за основу. А базово є сенс орієнтуватися лише на зміст, який вкладає автор, а не на чиїсь трактування, інтерпретації, або фантазії", — сказав нам нардеп.

Народний депутат України від "Слуги народу" Георгій Мазурашу. Фото: Facebook

Зауважимо, що він також виклав свою позицію щодо критики з боку громадян у дописі на Facebook. Нардеп вважає, що відбувається маніпуляція, адже законопроєкт починають порівнювати з заявою екснардепа щодо заборони на виїзд за кордон ще на 3 роки після війни.

За словами Мазурашу, критики могли б звернути увагу не на технічні речі в документі, а на ключове. Ключовим політик вважає, зокрема, те, що він пропонує запровадити автоматичне надання статусу учасника війни (не плутати з УБД) мобілізованим з дня мобілізації.

"А навіщо про це повідомляти, правильно? Якщо можна поприкалуватися з того, що в принципі вже є в чинному законодавстві, і не в тему згадати хайп порохівського соратника", — висловився Мазурашу.

Нагадаємо, нещодавно Георгій Мазурашу також зареєстрував законопроєкт про запровадження нового державного свята — Дня подяки.