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Можуть викликати у ТЦК телефоном: у Раді зареєстрували новий законопроєкт

8 серпня 2023 13:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Можуть викликати у ТЦК телефоном: у Раді зареєстрували новий законопроєкт
Військовозобов'язані біля ТЦК. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Україні чоловіків хочуть змусити приходити до ТЦК без повістки та викликати телефоном та через Інтернет. 

Відповідний законопроєкт зареєстрував нардеп від "Слуги Народу" Георгій Мазурашу

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У своєму законопроєкті Мазурашу пропонує уповноважити ТЦК проводити уточнення даних телефоном та Мережею.

"Повідомити запитані дані через поширені публічно (розміщені на офіційних сайтах, сторінках у соцмережах) контактні телефони, адреси електронної пошти", — йдеться у законопроєкті. 

При цьому законодавство передбачає, що чоловіки під час мобілізації повинні з'явитися до ТЦК після отримання підписаного та заповненого начальником ТЦК повістки (з датою, часом, місцем куди прийти, ПІБ військовозобов'язаного та мокрою печаткою).

Наразі відповідний законопроєкт перебуває на розгляді.

Нагадаємо, нещодавно Георгій Мазурашу також зареєстрував законопроєкт про запровадження нового державного свята — Дня подяки.

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