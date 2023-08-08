Могут вызывать в ТЦК по телефону: в Раде зарегистрировали новый законопроект

Военнообязанные на территории ТЦК. Фото: google

В Украине мужчины хотят заставить приходить в ТЦК без повестки и вызвать по телефону и через Интернет.

Соответствующий законопроект зарегистрировал нардеп от "Слуги Народа" Георгий Мазурашу.

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В своем законопроекте Мазурашу предлагает уполномочить ТЦК проводить уточнения данных по телефону и Сети.

"Сообщить запрашиваемые данные через распространенные публично (размещенные на официальных сайтах, страницах в соцсетях) контактные телефоны, адреса электронной почты", — говорится в законопроекте.

При этом законодательство предусматривает, что мужчины во время мобилизации должны явиться в ТЦК после получения подписанного и заполненного начальником ТЦК повестки (с датой, временем, местом куда прийти, ФИО военнообязанного и мокрой печатью).

Соответствующий законопроект находится на рассмотрении.

Напомним, недавно Георгий Мазураш также зарегистрировал законопроект о введении нового государственного праздника — Дня благодарения.