Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Нові правила мобілізації в Україні та корупція в ТЦК: адвокат Кравець в ефірі Новини.LIVE arrow

Нові правила мобілізації в Україні та корупція в ТЦК: адвокат Кравець в ефірі Новини.LIVE

7 серпня 2023 16:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нові правила мобілізації в Україні та корупція в ТЦК: адвокат Кравець в ефірі Новини.LIVE
Адвокат та юрист Ростислав Кравець. Фото: AgroPolit
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Гостем прямого ефіру Новини.LIVE стане адвокат та юрист Ростислав Кравець. Він розповість нові правила мобілізації в Україні та корупційні скандали в територіальних центрах комплектування.

Подивитися прямий ефір, який розпочнеться о 17:45, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Читайте також:

Кравець в ефірі Новини.LIVE

Адвокат та юрист також розповість про методи боротьби влади з корупцією та відповідальністю, яку будуть нести українці, що ухиляються від служби.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення в Україні триває загальна мобілізація. Через це військовозобов'язані громадяни мають бути обізнані у своїх правах та обов'язках. Так, адвокат Роман Сімутін розповів, чи можна проводити відеозйомку працівників ТЦК, які вручають повістки.

Також ми писали, що в Україні набув чинності закон, відповідно до якого з 1 серпня 2023 року військовослужбовці строкової військової служби за власним бажанням можуть бути переведені до категорії мобілізованих. Тобто матимуть можливість підписати контракт із ЗСУ й бути звільненими від строкової служби.

Додамо, адвокат Роман Сімутін пояснив, чи є правомірною повістка, яку заповнили "на коліні" перед тим як вручити.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз