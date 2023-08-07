Нові правила мобілізації в Україні та корупція в ТЦК: адвокат Кравець в ефірі Новини.LIVE

Адвокат та юрист Ростислав Кравець. Фото: AgroPolit

Гостем прямого ефіру Новини.LIVE стане адвокат та юрист Ростислав Кравець. Він розповість нові правила мобілізації в Україні та корупційні скандали в територіальних центрах комплектування.

Подивитися прямий ефір, який розпочнеться о 17:45, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Адвокат та юрист також розповість про методи боротьби влади з корупцією та відповідальністю, яку будуть нести українці, що ухиляються від служби.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення в Україні триває загальна мобілізація. Через це військовозобов'язані громадяни мають бути обізнані у своїх правах та обов'язках. Так, адвокат Роман Сімутін розповів, чи можна проводити відеозйомку працівників ТЦК, які вручають повістки.

Також ми писали, що в Україні набув чинності закон, відповідно до якого з 1 серпня 2023 року військовослужбовці строкової військової служби за власним бажанням можуть бути переведені до категорії мобілізованих. Тобто матимуть можливість підписати контракт із ЗСУ й бути звільненими від строкової служби.

Додамо, адвокат Роман Сімутін пояснив, чи є правомірною повістка, яку заповнили "на коліні" перед тим як вручити.