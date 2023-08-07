Новые правила мобилизации в Украине и коррупция в ТЦК: адвокат Кравец в эфире Новини.LIVE

Адвокат и юрист Ростислав Кравец. Фото: AgroPolit

Гостем прямого эфира Новини.LIVE станет адвокат и юрист Ростислав Кравец. Он расскажет новые правила мобилизации в Украине и коррупционные скандалы в территориальных центрах комплектования.

Посмотреть прямой эфир, который начнется в 17:45, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Адвокат и юрист также расскажет о методах борьбы власти с коррупцией и ответственности, которую будут нести украинцы, уклоняющиеся от службы.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину продолжается всеобщая мобилизация. Поэтому военнообязанные граждане должны быть осведомлены о своих правах и обязанностях. Так, адвокат Роман Симутин рассказал, можно ли проводить видеосъемку работников ТЦК, вручающих повестки.

Также мы писали, что в Украине вступил в силу закон, согласно которому с 1 августа 2023 военнослужащие срочной военной службы по собственному желанию могут быть переведены в категорию мобилизованных. То есть будет возможность подписать контракт с ВСУ и быть освобожденными от срочной службы.

Добавим, адвокат Роман Симутин объяснил, правомерна ли повестка, которую заполнили "на колене" перед тем как вручить.