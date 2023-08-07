Юристи пояснили, чи можна знімати військових під час вручення повісток

Вручення повістки. Ілюстративне фото: АрміяInform

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні триває загальна мобілізація. Через це військовозобов'язані громадяни мають бути обізнані у своїх правах та обов'язках. Так, адвокат Роман Сімутін розповів, чи можна проводити відеозйомку працівників ТЦК, які вручають повістки.

Про це він повідомив у відео на своєму YouTube-каналі.

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Як розповів адвокат Роман Сімутін, незважаючи на заборону працівників ТЦК на зйомку під час вручення повістки, громадяни мають право це робити. Експерт закликає громадян вести власну зйомку, щоб мати докази у разі порушень їх прав.

"Діставайте телефон і вмикайте відеозапис. Одразу чекайте заперечень, що їх не можна знімати, вони військові тощо. Але кумедність ситуації в тому, що це вони не мають права здійснювати відеозйомку, бо діють у спосіб, який не передбачений законом, і формально дозвіл знімати, мають питати у вас", — пояснив Сімутін.

З колегою зійшлась в думках і правозахисниця Віра Тарасенко. За її словами всі дії поліції та військових щодо громадян фіксувати на фото та відео необхідно.

"Якщо ці самі військові чи поліція вас зупиняють, у чомусь звинувачують, чи вручають повістку, чи загрожують вам, чи насильно тягнуть у військкомат, тобто здійснюють щодо вас особисто якісь дії, то це вже ви маєте повне право і знімати, і фіксувати", — пояснила Тарасенко.

До того ж вона зауважила, що відповідно до ст. 307 Цивільного Кодексу, фізична особа може бути знята на фото, кіно та відеоплівку лише за наявності її згоди. Водночас, якщо зйомка відбувається у публічних місцях, така згода вважається наданою.

"Поліція чи військові, коли вони вручають Вам повістку або виконують інші дії, — це суб'єкти владних повноважень. Відповідно, на них положення про конфіденційність не поширюються", — роз'яснила правозахисниця.

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