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Юрист рассказал, студенты каких университетов имеют право на отсрочку

5 августа 2023 14:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Юрист рассказал, студенты каких университетов имеют право на отсрочку
Студенты в университете. Фото: ТНПУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине продолжается вступительная кампания. Прогнозируют, что в этом году в учебные заведения вступит большое количество мужчин "в возрасте", ведь получение образования позволяет получить отсрочку от мобилизации. Юрист Харьковской правозащитной группы Сергей Пройдак рассказал, действительно ли студентов не могут мобилизовать и могут ли зачислить мужчину, который не предоставил документы о военном учете.

Об этом Сергей Пройдак рассказал для "Эспрессо".

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Студентов каких учебных заведений не могут мобилизовать

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной форме получения образования, не могут быть призваны на военную службу при мобилизации.

Студенты, обучающиеся на заочной форме обучения, могут быть мобилизованы.

Важно, чтобы учебное заведение имело лицензию МОН. Если ее нет, то формально оно не является образовательным учреждением, а студенты не будут иметь права на отсрочку.

Студентов, которые учатся в иностранных учебных заведениях, также не могут мобилизовать.

Документы о военном учете, которые может потребовать приемная комиссия

В декабре прошлого года Кабинет Министров утвердил "Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов". Он определяет, как органы власти, учреждения и организации должны сотрудничать с военкоматами.

Каждое учебное заведение должно вести личный военный учет работников и студентов.

При поступлении в университет призывники, военнообязанные и резервисты должны подавать документы о военном учете:

  • для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;
  • для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение военнообязанного;
  • для резервистов — военный билет.

Военно-учетные документы в 2023 году не должны предоставлять только поступающие 2007 года рождения или моложе.

Мужчины, которым исполнилось 27 лет, являются военнообязанными, поэтому они должны предоставить военный билет или удостоверение военнообязанного.

"Документы о воинском учете, который подают поступающие, должны иметь штамп или печать территориального центра комплектования и социальной поддержки. В документе должна быть отметка именно органа с названием "ТЦК и СП", не "военный комиссариат / военкомат", — рассказали в Украинском католическом университете.

Юрист рассказал, если поступающий не подал в приемную комиссию документы о воинском учете, то его могут не зачислить. По информации МОН, университет в некоторых случаях все же может разрешить учиться. Это может произойти по объективным причинам, например, если медицинская комиссия направила поступающего на дополнительное обследование и тому подобное. Важно, что этот человек должен написать обязательство, что он подаст необходимые документы не позднее двух месяцев.

Между бакалавром и магистром

Студенты, получившие в этом году диплом бакалавра, но еще не поступившие на магистратуру, могут быть мобилизованы на военную службу.

Юрист рассказал, имеют ли право на отсрочку от мобилизации студенты, получающие второе или даже третье образование. По его словам, здесь не все однозначно.

"В законе о мобилизации нет уточнения о том, что право на отсрочку от мобилизации имеют только студенты, которые получают первое высшее или профессиональное образование. Однако в территориальных центрах комплектования часто считают, что соискатели второго или третьего образования уже использовали свое право на отсрочку и могут быть мобилизованы. Однако этот момент четко не урегулирован в законодательстве. Не думаю, что будут вносить изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот момент. Но все понимают, как проходят обучение большинство студентов "в возрасте". Даже те, кто получает следующее высшее образование не ради отсрочки от мобилизации, а потому, что оно ему действительно нужно, ходят преимущественно на работу, и не на дневную форму обучения. Думаю, для них будут усложнены процессы сдачи экзаменов и их чаще будут отчислять", — добавил Гайдак.

Напомним, в Украине второй год подряд продолжается полномасштабная война, развязанная РФ. В стране введено военное положение и всеобщая мобилизация. Соответственно, мужчины призывного возраста, не имеющие отсрочки и признанные военно-врачебной комиссией пригодными к военной службе, могут быть мобилизованы.

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