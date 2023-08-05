Юрист розповів, студенти яких університетів мають право на відстрочку

Студенти в університеті. Фото: ТНПУ

В Україні триває вступна кампанія. Прогнозують, що цього року до навчальних закладів вступить велика кількість чоловіків "у віці", адже здобуття освіти дозволяє отримати відстрочку від мобілізації. Юрист Харківської правозахисної групи Сергій Пройдак розповів, чи справді студентів не можуть мобілізувати та чи можуть зарахувати чоловіка, який не надав документи про військовий облік.

Про це Сергій Пройдак розповів для "Еспресо".

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Студентів яких навчальних закладів не можуть мобілізувати

Згідно з законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

Студенти, які навчаються на заочній формі навчання, можуть бути мобілізовані.

Важливо, щоб у навчального закладу була ліцензія МОН. Якщо її немає, то формально він не є освітнім закладом, а студенти не матимуть права на відстрочку.

Студентів, які навчаються в іноземних навчальних закладах, також не можуть мобілізувати.

Документи про військовий облік, які може вимагати приймальна комісія

У грудні минулого року Кабінет міністрів затвердив "Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Він визначає, як органи влади, установи та організації повинні співпрацювати з військкоматами.

Кожен навчальний заклад повинен вести особистий військовий облік працівників, а також студентів.

Під час вступу до університету призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні подавати документи про військовий облік:

для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов’язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

для резервістів — військовий квиток.

Військово-облікові документи у 2023 році не повинні надавати лише вступники 2007 року народження або молодші.

Чоловіки, яким виповнилось 27 років, є військовозобов'язаними, тому вони повинні надати військовий квиток або посвідчення військовозобов’язаного.

"Документи про військовий облік, який подають вступники, повинні мати штамп чи печатку територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У документі має бути відмітка саме органу з назвою "ТЦК та СП", не "військовий комісаріат / військкомат", — розповіли в Українському католицькому університеті.

Юрист розповів, якщо вступник не подав до приймальної комісії документи про військовий облік, то його можуть не зарахувати. За інформацією МОН, університет в деяких випадках все ж може дозволити навчатися. Це може статися з об'єктивних причин, наприклад, якщо медична комісія направила вступника на додаткове обстеження тощо. Важливо, що ця людина повинна написати зобов'язання, що вона подасть необхідні документи не пізніше двох місяців.

Між бакалавром та магістром

Студенти, які цього року отримали диплом бакалавра, але ще не вступили на магістратуру, можуть бути мобілізовані на військову службу.

Юрист розповів, чи мають право на відстрочку від мобілізації студенти, які здобувають другу чи навіть третю освіту. За його словами, тут не все однозначно.

"У законі про мобілізацію не має уточнення про те, що право на відстрочку від мобілізації мають лише студенти, які здобувають першу вищу чи професійну освіту. Однак у територіальних центрах комплектування часто вважають, що здобувачі другої чи третьої освіти уже використали своє право на відстрочку і можуть бути мобілізовані. Однак цей момент чітко не врегульований у законодавстві. Не думаю, що вноситимуть зміни у законодавство, аби урегулювати цей момент. Але ж усі розуміють, як проходять навчання більшість студентів "у віці". Навіть ті, хто здобуває наступну вищу освіту не заради відстрочки від мобілізації, а тому, що вона йому справді потрібна, ходять переважно на роботу, і не на денну форму навчання. Гадаю, для них будуть ускладнені процеси складання іспитів і їх частіше відраховуватимуть", — додав Гайдак.

Нагадаємо, в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, які розв'язала РФ. В країні запроваджений воєнний стан та загальна мобілізація. Відповідно, чоловіки призовного віку, які не мають відстрочки та визнані військово-лікарською комісією придатними до військової служби, можуть бути мобілізовані.