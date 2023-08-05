Мобілізація в Україні: чи може військовозобов'язаний відмовитись від повістки на роботі

Військовий квиток бійця ЗСУ. Фото: Google

В Україні другий рік поспіль триває повномаштабна війна, які розв'язала РФ. В країні запроваджений воєнний стан та загальна мобілізація. Відповідно, чоловіки призовного віку, які не мають відстрочки та визнані військово-лікарською комісією придатними до військової служби, можуть бути мобілізовані.

В Україні почастішали випадки видавання повісток на робочих місцях. Чи можна вімовитись і чи буде за це якесь покарання? Розповіла про це ТСН адвокатка Марина Бекало.

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Адвокатка Марина Бекало заявляє, що оповіщення військовозобов’язаних про виклик до ТЦК і СП може бути реалізоване через роботодавця.

Роботодавець зобов’язаний:

видати наказ (розпорядження) про оповіщення про виклик до ТЦК і СП, довести його до відома під особистий підпис військовозобов’язаних працівників і надіслати копію такого наказу (розпорядження) у триденний строк до ТЦК;

вручити повістку про виклик працівникові;

якщо такий працівник перебуває у відрядженні, відпустці або на лікарняному, роботодавець має письмово сповістити про це ТЦК і СП;

забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям працівника до ТЦК і СП".

За словами адвокатки, надалі відповідальність за неявку до ТЦК і СП без поважних причин несе виключно військовозобов’язаний працівник.

"Якщо роботодавець виконав усі зазначені вище правила з оповіщення, він свою функцію виконав і, відповідно, нести відповідальність за дії своїх працівників, які стосуються військового обов’язку, роботодавець не буде", — додала Марина Бекало.

Покарання на неявку до ТЦК

Також адвокатка пояснила, яке покарання може бути працівнику, якщо він не прийде до ТЦК.

"За неявку за повісткою або за відмову отримувати повістку військовозобов’язаний працівник нестиме лише адміністративну відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію у вигляді штрафу від 3 400 до 5 100 грн. згідно зі ст. 210-1 КУпАП", — пояснила пані Бекало.

Нагадаємо, в Україні триває війна, щоденно українці та українки вступають до лав ЗСУ, щоб захистити країну від загарбника. Разом з тим влада шукає способи вдосконалити процедури проведення мобілізаційних заходів. Як результат, у серпні набув чинності ряд змін, які стосуються повісток, бронювання та відстрочки.

Додамо, син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

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