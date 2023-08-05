Мобилизация в Украине: может ли военнообязанный отказаться от повестки на работе

Военный билет бойца ВСУ. Фото: Google

В Украине второй год подряд идет полномасштабная война, развязанная РФ. В стране введено военное положение и всеобщая мобилизация. Соответственно, мужчины призывного возраста, не имеющие отсрочки и признанные военно-врачебной комиссией пригодными к военной службе, могут быть мобилизованы.

В Украине участились случаи вручения повесток на рабочих местах. Можно ли отказаться и будет ли за это какое-нибудь наказание? Рассказала об этом ТСН адвокат Марина Бекало.

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Адвокат Марина Бекало заявляет, что оповещение военнообязанных о вызове в ТЦК и СП может быть реализовано через работодателя.

Работодатель обязан:

выдать приказ (распоряжение) об уведомлении о вызове в ТЦК и СП, уведомить его под личную подпись военнообязанных работников и прислать копию такого приказа (распоряжения) в трехдневный срок в ТЦК;

вручить повестку о вызове работнику;

если такой работник находится в командировке, отпуске или больничном, работодатель должен письменно известить об этом ТЦК и СП;

обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием работника в ТЦК и СП".

По словам адвоката, в дальнейшем ответственность за неявку в ТЦК и СП без уважительных причин несет исключительно военнообязанный работник.

"Если работодатель выполнил все указанные выше правила по уведомлению, он свою функцию выполнил и, соответственно, нести ответственность за действия своих работников, относящихся к воинской обязанности, работодатель не будет", — добавила Марина Бекало.

Наказание на неявку в ТЦК

Также адвокат объяснила, какое наказание может быть работнику, если он не придет в ТЦК.

"За неявку по повестке или за отказ получать повестку военнообязанный работник будет нести только административную ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в виде штрафа от 3 400 до 5 100 грн. согласно ст. 210-1 КУоАП", — объяснила госпожа Бекало.

Напомним, в Украине идет война, ежедневно украинцы и украинки вступают в ряды ВСУ, чтобы защитить страну от захватчика. Вместе с тем власти ищут способы усовершенствовать процедуры проведения мобилизационных мероприятий. Как результат, в августе вступил в силу ряд изменений, касающихся повесток, бронирования и отсрочки.

Добавим, сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.