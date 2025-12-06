Серіал Дивні дива — скільки заробила Міллі Боббі Браун та інші актори

Актори серіалу "Дивні дива". Фото: Reuters

Наприкінці листопада стримінговий сервіс Netflix випустив першу частину 5 сезону (фінального) науково-фантастичного серіалу "Дивні дива" (Stranger Things). Його транслювання повністю завершиться у грудні. Актори набули світової популярності та заробили чимало коштів. Постає питання, якими доходами можуть похвалитися учасники проєкту.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто з акторів "Дивних див" має найбільші та найменші гонорари.

Гонорари акторів серіалу "Дивні дива"

На порталі BollywoodShaadis розсекретили суми, які платили акторам серіалу за зйомку в одному епізоді 5 сезону. Згідно зі звітом, оприлюдненим Business Insider, вдалося з’ясувати, хто міг розраховувати на найбільший гонорар, а хто отримав найменше.

Раніше повідомлялося, що одна з головних зірок "Дивних див" Міллі Боббі Браун є найбільш високооплачуваною акторкою. Дійсно, вона заробила по 300 000 доларів за кожну серію, однак така сума і близько не наближена до максимальної.

Акторка Міллі Боббі Браун. Фото: кадр із відео

Лідерство утримали актори Вайнона Райдер і Девід Гарбор. За зйомку в одному епізоді знаменитостям платили по 1,187 млн доларів. Після них за розміром гонорару — Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін і Ноа Шнапп (друзі Міллі Боббі Браун у серіалі). Всі вони отримали однакову суму за свою роль — по 875 000 доларів.

Трохи менше заробили другорядні герої — актори Джо Кірі, Наталі Даєр, Чарлі Гітон і Мая Гоук. За участь в останньому сезоні "Дивних див" їм заплатили 6 млн доларів кожному — по 750 000 доларів за серію. Фінн Вулфгард (грає ще одного головного персонажа) мав гонорар 375 000 доларів.

Попри те, що Міллі Боббі Браун заробляла небагато порівняно з деякими колегами, її статки оцінюють у вражаючі 20 млн доларів. Акторка накопичила капітал завдяки участі в серіалі "Дивні дива", зйомках у кількох фільмах, а також власному бренду чистої косметики Florence by Mills. Плюс дівчина є амбасадором Louis Vuitton, Calvin Klein та Chips Ahoy!.

