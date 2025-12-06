Сериал Очень странные дела — сколько заработала Милли Бобби Браун и другие актеры

Актеры сериала "Очень странные дела". Фото: Reuters

В конце ноября стриминговый сервис Netflix выпустил первую часть 5 сезона (финального) научно-фантастического сериала "Очень странные дела" (Stranger Things). Его трансляция полностью завершится в декабре. Актеры приобрели мировую известность и заработали немало денег. Возникает вопрос, какими доходами могут похвастаться участники проекта.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто из актеров "Очень странных дел" имеет самые большие и самые маленькие гонорары.

Гонорары актеров сериала "Очень странные дела"

На портале BollywoodShaadis рассекретили суммы, которые платили актерам сериала за съемку в одном эпизоде 5 сезона. Согласно отчету, обнародованному Business Insider, удалось выяснить, кто мог рассчитывать на самый большой гонорар, а кто получил меньше всего.

Ранее сообщалось, что одна из главных звезд "Очень странных дел" Милли Бобби Браун является самой высокооплачиваемой актрисой. Действительно, она заработала по 300 000 долларов за каждую серию, однако такая сумма и близко не приближена к максимальной.

Актриса Милли Бобби Браун. Фото: кадр из видео

Лидерство удержали актеры Вайнона Райдер и Дэвид Харбор. За съемку в одном эпизоде знаменитостям платили по 1,187 млн долларов. За ними по размеру гонорара — Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин и Ноа Шнапп (друзья Милли Бобби Браун в сериале). Все они получили одинаковую сумму за свою роль — по 875 000 долларов.

Чуть меньше заработали второстепенные герои — актеры Джо Кири, Натали Дайер, Чарли Хитон и Майя Хоук. За участие в последнем сезоне "Очень странных дел" им заплатили 6 млн долларов каждому — по 750 000 долларов за серию. Финн Вулфгард (играет еще одного главного персонажа) получил гонорар 375 000 долларов.

Несмотря на то, что Милли Бобби Браун зарабатывала немного по сравнению с некоторыми коллегами, ее состояние оценивают во впечатляющие 20 млн долларов. Актриса накопила капитал благодаря участию в сериале "Очень странные дела", съемках в нескольких фильмах, а также собственному бренду чистой косметики Florence by Mills. Плюс девушка является амбассадором Louis Vuitton, Calvin Klein и Chips Ahoy!

