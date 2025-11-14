Доходы YouTube-канала Stadium Family — сколько мог зарабатывать популярный проект

Участники шоу "Шпион" на YouTube. Фото: кадр из видео

Творческое объединение юмористов Stadium Family объявило о временном закрытии YouTube-проекта, однако на неопределенный срок. Причина — совладелец компании Тимур Миндич стал фигурантом уголовного дела о коррупционных схемах в энергетической сфере. Интересно узнать, какие заработки мог приносить популярный канал.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что известно о доходе YouTube-канала Stadium Family.

Сколько может зарабатывать Stadium Family

На портале YouControl говорится, что выручка общества с ограниченной ответственностью "Стедиум фэмили" в 2024 году составила 14,4 млн гривен, а чистая прибыль — 4,3 млн гривен. Канал на YouTube может похвастаться неплохими показателями по украинским меркам: 262 тыс. подписчиков, 225 опубликованных видео и 1,5 млн просмотров на самом популярном ролике.

По данным аналитического ресурса для блогеров Social Blade, весь загруженный контент Stadium Family набрал 49,8 млн просмотров (по состоянию на середину ноября 2025 года). Учитывая такие цифры, месячный доход канала может составлять от 410 до 6 600 долларов, а годовой — от 4 600 до 74 000 долларов.

Анализ YouTube-канала Stadium Family. Фото: скриншот/Social Blade

Такой большой диапазон объясняется отсутствием детализированной информации об аудитории. Однако можно предположить, что правильный ответ где-то посередине. При этом такие доходы вряд ли могли окупить затраты на производство контента, уверен СЕО агентства инфлюенс-маркетинга Why Not? Enot Евгений Таллер.

Действительно, съемка развлекательных шоу "Мафия", "Шпион", "Разряд", "Ставки" и "Батлы" потребовала значительных денег. Это понятно по качеству материала, который получили зрители юмористического канала. Плюс в видео постоянно снимаются приглашенные гости — от знаменитостей до других комиков/блогеров. Учитывая масштаб, проект было трудно окупить только за счет рекламы.

Почему Stadium Family временно закрыли

Национальное антикоррупционное бюро раскрыло масштабную коррупцию в энергетической сфере, к которой причастен совладелец компании "Стедиум фэмили" Тимур Миндич. Согласно данным YouControl, он владеет долей 75% и является конечным бенефициарным владельцем ООО. Во всех видео на YouTube Миндича указывали как продюсера.

Поэтому команда проекта обратилась к зрителям с объявлением о закрытии канала на неопределенное время. Реакция украинцев на новость разделилась: кто-то соглашается с решением юмористов, поскольку считает их частично причастными к скандалу, а кто-то вообще не привязывает имена авторов развлекательного контента к коррупции Тимура Миндича.

Напомним, одна фраза из "пленок Миндича" стала интернет-мемом после коррупционного скандала вокруг бизнесмена. Пользователи соцсетей в шутку применяют ее к любым бытовым ситуациям.

Также мы писали, что Владимир Зеленский подпишет указ о санкциях против двух фигурантов коррупционного дела НАБУ в энергетике. Речь идет о бизнесменах Тимуре Миндиче и Александре Цукермане.