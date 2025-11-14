Доходи YouTube-каналу Stadium Family — скільки міг заробляти популярний проєкт

Учасники шоу "Шпигун" на YouTube. Фото: кадр із відео

Творче об’єднання гумористів Stadium Family оголосило про тимчасове закриття YouTube-проєкту, однак на невизначений термін. Причина — співвласник компанії Тимур Міндіч став фігурантом кримінальної справи про корупційні схеми в енергетичній сфері. Цікаво дізнатися, які заробітки міг приносити популярний канал.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відомо про дохід YouTube-каналу Stadium Family.

Скільки може заробляти Stadium Family

На порталі YouControl йдеться, що виторг товариства з обмеженою відповідальністю "Стедіум фемілі" у 2024 році становив 14,4 млн гривень, а чистий прибуток — 4,3 млн гривень. Канал на YouTube може похвалитися непоганими показниками по українським міркам: 262 тис. підписників, 225 опублікованих відео та 1,5 млн переглядів на найпопулярнішому ролику.

За даними аналітичного ресурсу для блогерів Social Blade, весь завантажений контент Stadium Family набрав 49,8 млн переглядів (станом на середину листопада 2025 року). Враховуючи такі цифри, місячний дохід каналу може становити від 410 до 6 600 доларів, а річний — від 4 600 до 74 000 доларів.

Аналіз YouTube-каналу Stadium Family. Фото: скриншот/Social Blade

Такий великий діапазон пояснюється відсутністю деталізованої інформації про аудиторію. Однак можна припустити, що правильна відповідь десь посередині. Водночас такі прибутки навряд чи могли окупити витрати на виробництво контенту, впевнений СЕО агентства інфлюенс-маркетингу Why Not? Enot Євген Таллер.

Дійсно, зйомка розважальних шоу "Мафія", "Шпигун", "Розряд", "Ставки" і "Батли" потребувала значних коштів. Це видно з якості матеріалу, який отримали глядачі гумористичного каналу. Плюс у відео постійно знімаються запрошені гості — від знаменитостей до інших коміків/блогерів. Враховуючи масштаб, проєкт було важко окупити тільки за рахунок реклами.

Чому Stadium Family тимчасово закрили

Національне антикорупційне бюро розкрило масштабну корупцію в енергетичній сфері, до якої причетний співвласник компанії "Стедіум фемілі" Тимур Міндіч. Згідно з даними YouControl, він володіє часткою 75% та є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ. У всіх відео на YouTube Міндіча вказували як продюсера.

Тож команда проєкту звернулася до глядачів з оголошенням про закриття каналу на невизначений час. Реакція українців на новину розділилася: хтось погоджується з рішенням гумористів, оскільки вважає їх частково причетними до скандалу, а хтось взагалі не прив’язує імена авторів розважального контенту до корупції Тимура Міндіча.

Нагадаємо, одна фраза з "плівок Міндіча" стала інтернет-мемом після корупційного скандалу навколо бізнесмена. Користувачі соцмереж жартома застосовують її до будь-яких побутових ситуацій.

Також ми писали, що Володимир Зеленський підпише указ про санкції проти двох фігурантів корупційної справи НАБУ в енергетиці. Йдеться про бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.