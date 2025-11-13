Знімали "Мафію" та "Розряд" — як відреагували українці на тимчасове закриття Stadium Family

Учасники шоу "Мафія" на YouTube. Фото: кадр із відео

Популярний український YouTube-канал Stadium Family, який створює розважальний контент, повідомив про припинення роботи на невизначений термін. Це сталося на тлі корупційного скандалу в Енергоатомі, що пов’язаний з одним із власників ТОВ "СТЕДІУМ ФЕМІЛІ" Тимуром Міндічем.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як енергетичний скандал позначився на гумористичному YouTube-каналі.

Реклама

Читайте також:

Скандал навколо Міндіча

Тимур Міндіч — український бізнесмен єврейського походження родом із Дніпра. Свого часу він входив до умовної бізнес-групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро розкрило громадськості корупційні схеми в енергетичному секторі під кодовою назвою "Мідас".

Виявилося, що завдяки роботі тіньового офісу НАК "Енергоатом" вдалося "відмити" понад 100 млн доларів незаконно отриманих коштів. У межах цієї справи детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) прийшли з обшуками до Міндіча, йому вже оголосили підозру.

Однак стало відомо, що бізнесмен перетнув держаний кордон вночі, 10 листопада. Після проведення розслідування Державна прикордонна служба повідомила, що чоловік виїхав на законних підставах — у нього троє неповнолітніх дітей.

Що пов’язує Міндіча зі Stadium Family

Згідно з інформацією на порталі YouControl, підприємець є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "СТЕДІУМ ФЕМІЛІ" з часткою 75%. Тому не дивно, що всі обставини негативно відбилися на компанії.

Власники ТОВ "СТЕДІУМ ФЕМІЛІ". Фото: скриншот/YouControl

На сторінці творчого об’єднання в соціальній мережі Instagram 12 листопада з’явився допис про подальшу долю популярного YouTube-каналу.

"Ми займалися завжди виробництвом розважального контенту, не політичного, тому ці події не мають ніякого відношення до жодного з резидентів, сценаристів та технічної групи каналу. Наразі ми припиняємо роботу на невизначений час", — йдеться в повідомленні.

Якщо подивитися відео, опубліковані на каналі Stadium Family, то у фінальних титрах можна побачити ім’я Тимура Міндіча, його вказували як продюсера спільно з іншим співвласником ТОВ — Володимиром Мартинцем (частка 25%). Українці знають Мартинця як актора Студії "Квартал 95".

Ім'я Тимура Міндіча в титрах відео Stadium Family. Фото: скриншот

До речі, дніпровський бізнесмен тісно пов'язаний з "Кварталом 95". Раніше частка 50% у ТОВ була найбільшим офіційним активом Міндіча в Україні. Але станом на 2025 рік він володіє 25% компанії, спільно з Сергієм Шефіром, Ярославом Пахольчуком та Андрієм Яковлевим.

Реакція українців на закриття Stadium Family

На український YouTube-канал підписалося 262 тис. користувачів. Найпопулярніші відео мають близько 1,5 млн переглядів, а стабільний показник для багатьох форматів — від 300 до 500 тис. переглядів. Найбільш відомими проєктами творчого об’єднання стали "Ставки", "Шпигун", "Батли" і "Розряд".

Перегляди на YouTube-каналі Stadium Family. Фото: скриншот

Резиденти Stadium Family — знамениті гумористи і коміки, зокрема Настя Ткаченко, Іван Кухарчук, Фіма Константиновський, Андрій Рибак та інші. У відео постійно знімаються публічні особи (блогери, телеведучі, співаки, актори тощо), які беруть участь у розважальних іграх.

На призупинення діяльності YouTube-каналу українці відреагували по-різному. В соціальній мережі Threads одна з користувачок звернула увагу на немаленькі витрати, яких потребувала зйомка шоу, зокрема "Розряд":

"Як вперше вийшов випуск, подивилась і мені сподобалося. Але виникло питання, де під час війни взяли гроші на таку зйомку. Локація, світло — видно, що недешево. Тому одразу подивилась, хто власник, і після цього випуски не дивилась, бо не хотіла це підтримувати".

Реакція українців на скандал з Міндічем і Stadium Family. Фото: скриншот

Реакція українців на скандал з Міндічем і Stadium Family. Фото: скриншот

Реакція українців на скандал з Міндічем і Stadium Family. Фото: скриншот

Реакція українців на скандал з Міндічем і Stadium Family. Фото: скриншот

Реакція українців на скандал з Міндічем і Stadium Family. Фото: скриншот 1 / 5









Поки в коментарях українці сперечаються, чи почнуть люди масово відписуватися від Stadium Family та чи дійсно гумористичні проєкти знімалися за вкрадені кошти, хтось висловлює протилежні думки.

Зокрема, користувач Threads написав, що потрібно "розділяти ситуації", тобто не пов’язувати корупційні гріхи Міндіча з виробництвом розважального контенту та іменами гумористів. Інакше доведеться "кенселити" абсолютно всіх.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ провело обшуки у чотирьох квартирах бізнесмена Тимура Міндіча, що тривали майже 12 годин. Частину приміщень він використовував для проживання та ділових зустрічей.

Також ми писали, що ВАКС узяв під варту на два місяці підприємницю Людмилу Зоріну із заставою 12 млн гривень. Її підозрюють у розкраданні коштів Енергоатому, але захист заперечує причетність.