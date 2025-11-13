Видео
Дата публикации 13 ноября 2025 16:10
обновлено: 17:23
Снимали "Мафию" и "Разряд" — как отреагировали украинцы на временное закрытие Stadium Family
Участники шоу "Мафия" на YouTube. Фото: кадр из видео

Популярный украинский YouTube-канал Stadium Family, который создает развлекательный контент, сообщил о прекращении работы на неопределенный срок. Это произошло на фоне коррупционного скандала в Энергоатоме, связанного с одним из владельцев ООО "СТЕДИУМ ФЕМИЛИ" Тимуром Миндичем.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как энергетический скандал отразился на юмористическом YouTube-канале.

Читайте также:

Скандал вокруг Миндича

Тимур Миндич — украинский бизнесмен еврейского происхождения родом из Днепра. В свое время он входил в условную бизнес-группу "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. 10 ноября 2025 года Национальное антикоррупционное бюро раскрыло общественности коррупционные схемы в энергетическом секторе под кодовым названием "Мидас".

Оказалось, что благодаря работе теневого офиса НАК "Энергоатом" удалось "отмыть" более 100 млн долларов незаконно полученных средств. В рамках этого дела детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) пришли с обысками к Миндичу, ему уже объявили подозрение.

Однако стало известно, что бизнесмен пересек государственную границу ночью, 10 ноября. После проведения расследования Государственная пограничная служба сообщила, что мужчина выехал на законных основаниях — у него трое несовершеннолетних детей.

Что связывает Миндича со Stadium Family

Согласно информации на портале YouControl, предприниматель является конечным бенефициарным владельцем ООО "СТЕДИУМ ФЕМИЛИ" с долей 75%. Поэтому неудивительно, что все обстоятельства негативно отразились на компании.

Тень Миндича упала на Stadium Family — как отреагировали украинцы - фото 1
Владельцы ООО "СТЕДИУМ ФЕМИЛИ". Фото: скриншот/YouControl

На странице творческого объединения в социальной сети Instagram 12 ноября появилось сообщение о дальнейшей судьбе популярного YouTube-канала.

"Мы занимались всегда производством развлекательного контента, не политического, поэтому эти события не имеют никакого отношения ни к одному из резидентов, сценаристов и технической группы канала. Сейчас мы приостанавливаем работу на неопределенное время", — говорится в сообщении.

Если посмотреть видео, опубликованные на канале Stadium Family, то в финальных титрах можно увидеть имя Тимура Миндича, его указывали как продюсера совместно с другим совладельцем ООО — Владимиром Мартынцом (доля 25%). Украинцы знают Мартынца как актера Студии "Квартал 95".

Тень Миндича упала на Stadium Family — как отреагировали украинцы - фото 2
Имя Тимура Миндича в титрах видео Stadium Family. Фото: скриншот

Кстати, днепровский бизнесмен тесно связан с "Кварталом 95". Ранее доля 50% в ООО была крупнейшим официальным активом Миндича в Украине. Но по состоянию на 2025 год он владеет 25% компании, совместно с Сергеем Шефиром, Ярославом Пахольчуком и Андреем Яковлевым.

Реакция украинцев на закрытие Stadium Family

На украинский YouTube-канал подписалось 262 тыс. пользователей. Самые популярные видео имеют около 1,5 млн просмотров, а стабильный показатель для многих форматов — от 300 до 500 тыс. просмотров. Наиболее известными проектами творческого объединения стали "Ставки", "Шпион", "Батлы" и "Разряд".

Тень Миндича упала на Stadium Family — как отреагировали украинцы - фото 3
Просмотры на YouTube-канале Stadium Family. Фото: скриншот

Резиденты Stadium Family — знаменитые юмористы и комики, в частности Настя Ткаченко, Иван Кухарчук, Фима Константиновский, Андрей Рыбак и другие. В видео постоянно снимаются публичные лица (блогеры, телеведущие, певцы, актеры и т.д.), которые участвуют в развлекательных играх.

На приостановление деятельности YouTube-канала украинцы отреагировали по-разному. В социальной сети Threads одна из пользовательниц обратила внимание на немаленькие расходы, которых требовала съемка шоу, в частности "Разряд":

"Как впервые вышел выпуск, посмотрела и мне понравилось. Но возник вопрос, где во время войны взяли деньги на такую съемку. Локация, свет — видно, что недешево. Поэтому сразу посмотрела, кто владелец, и после этого выпуски не смотрела, потому что не хотела это поддерживать".

  • Тень Миндича упала на Stadium Family — как отреагировали украинцы - фото 4
    Реакция украинцев на скандал с Миндичем и Stadium Family. Фото: скриншот
  • Тень Миндича упала на Stadium Family — как отреагировали украинцы - фото 5
    Реакция украинцев на скандал с Миндичем и Stadium Family. Фото: скриншот
  • Тень Миндича упала на Stadium Family — как отреагировали украинцы - фото 6
    Реакция украинцев на скандал с Миндичем и Stadium Family. Фото: скриншот
  • Тень Миндича упала на Stadium Family — как отреагировали украинцы - фото 7
    Реакция украинцев на скандал с Миндичем и Stadium Family. Фото: скриншот
  • Тень Миндича упала на Stadium Family — как отреагировали украинцы - фото 8
    Реакция украинцев на скандал с Миндичем и Stadium Family. Фото: скриншот
Пока в комментариях украинцы спорят, начнут ли люди массово отписываться от Stadium Family и действительно ли юмористические проекты снимались за украденные деньги, кто-то высказывает противоположные мнения.

В частности пользователь Threads написал, что нужно "разделять ситуации", то есть не связывать коррупционные грехи Миндича с производством развлекательного контента и именами юмористов. Иначе придется "кенселить" абсолютно всех.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, 10 ноября НАБУ провело обыски в четырех квартирах бизнесмена Тимура Миндича, которые длились почти 12 часов. Часть помещений он использовал для проживания и деловых встреч.

Также мы писали, что ВАКС взял под стражу на два месяца предпринимательницу Людмилу Зорину с залогом 12 млн гривен. Ее подозревают в хищении средств Энергоатома, но защита отрицает причастность.

скандал YouTube коррупция Энергоатом Тимур Миндич
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
