Мобілізація триває: чоловіки можуть отримати у серпні три види повісток

Чоловіку вручають повістку. Фото: Цензор.НЕТ

Загальну мобілізацію в Україні продовжать щонайменше до 15 листопада. Загалом існує чотири види повісток, але військовозобов’язані чоловіки можуть отримути лише три з них.

Про те, які повістки можуть отримати українські чоловіки у серпні, розповіла речниця Черкаського територіального центру комплектації Аліна Кривошея, пише "Суспільне".

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Загалом в Україні існують чотири види повісток. Але в умовах загальної мобілізації призов на строкову військову службу у Збройних силах України та інших військових формуваннях призупинено.

Таким чином, повістки для призову на строкову службу наразі не видаються. Зовсім необов’язково отримання повістки означає відправлення фронт.

Які повістки видають українським чоловікам під час війни:

повістка для уточнення військово-облікових даних;

повістка проходження ВЛК для встановлення ступінь придатності до військової служби;

мобілізаційне розпорядження — видається після проходження ВЛК, якщо військовозобов’язаний визнаний придатним до служби.

Також ми писали, що в Україні існує кримінальна відповідальність за неявку до центру комплектування, але вона настає лише після того, як людина з'явилася хоча б один раз до військкомату. Це відбувається після того, як їй видано повістку на відправлення.