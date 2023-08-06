Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Мобилизация продолжается: мужчины могут получить в августе три вида повесток arrow

Мобилизация продолжается: мужчины могут получить в августе три вида повесток

6 августа 2023 14:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Мобилизация продолжается: мужчины могут получить в августе три вида повесток
Мужчине вручают повестку. Фото: Цензор.НЕТ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Общую мобилизацию в Украине продлят по меньшей мере до 15 ноября. В общей сложности существует четыре вида повесток, но военнообязанные мужчины могут получить только три из них.

О том, какие повестки могут получить украинские мужчины в августе, рассказала спикер Черкасского территориального центра комплектации Алина Кривошея, пишет "Суспільне".

Читайте также:

Сколько существует разновидностей повесток

Всего в Украине существует четыре вида повесток. Но в условиях общей мобилизации призыв на срочную военную службу в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях приостановлен.

Таким образом, повестки для призыва на срочную службу пока не выдаются. Совершенно необязательно получение повестки означает отправку фронт.

Какие повестки выдают украинским мужчинам во время войны:

  • повестка для уточнения военно-учетных данных;
  • повестка прохождения ВВК для установления степени годности военной службы;
  • мобилизационное распоряжение — выдается после прохождения ВВК, если военнообязанный признан годным к службе.

Также мы писали, что в Украине существует уголовная ответственность за неявку в центр комплектования, но она наступает только после того, как человек явился хотя бы один раз в военкомат. Это происходит после того, как ей выдана повестка на отправку.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз