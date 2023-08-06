Мобилизация продолжается: мужчины могут получить в августе три вида повесток

Мужчине вручают повестку. Фото: Цензор.НЕТ

Общую мобилизацию в Украине продлят по меньшей мере до 15 ноября. В общей сложности существует четыре вида повесток, но военнообязанные мужчины могут получить только три из них.

О том, какие повестки могут получить украинские мужчины в августе, рассказала спикер Черкасского территориального центра комплектации Алина Кривошея, пишет "Суспільне".

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Всего в Украине существует четыре вида повесток. Но в условиях общей мобилизации призыв на срочную военную службу в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях приостановлен.

Таким образом, повестки для призыва на срочную службу пока не выдаются. Совершенно необязательно получение повестки означает отправку фронт.

Какие повестки выдают украинским мужчинам во время войны:

повестка для уточнения военно-учетных данных;

повестка прохождения ВВК для установления степени годности военной службы;

мобилизационное распоряжение — выдается после прохождения ВВК, если военнообязанный признан годным к службе.

Также мы писали, что в Украине существует уголовная ответственность за неявку в центр комплектования, но она наступает только после того, как человек явился хотя бы один раз в военкомат. Это происходит после того, как ей выдана повестка на отправку.