Юристы объяснили, можно ли снимать военных во время вручения повесток

Вручение повестки. Иллюстративное фото: АрміяInform.

С начала полномасштабного вторжения в Украину продолжается всеобщая мобилизация. Поэтому военнообязанные граждане должны быть осведомлены о своих правах и обязанностях. Так, адвокат Роман Симутин рассказал, можно ли проводить видеосъемку работников ТЦК, вручающих повестки.

Об этом он сообщил в видео на своем YouTube-канале.

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Как рассказал адвокат Роман Симутин, несмотря на запрет работников ТЦК на съемку во время вручения повестки граждане имеют право это делать. Эксперт призывает граждан вести собственную съемку, чтобы доказательства в случае нарушений их прав.

"Достывайте телефон и включайте видеозапись. Сразу ждите возражений, что их нельзя снимать, они военные и т.д. Но забавность ситуации в том, что это они не имеют права осуществлять видеосъемку, потому что действуют способом, не предусмотренным законом, и формально разрешение снимать , должны спрашивать вас" , — пояснил Симутин.

С коллегой сошлась во мнениях и правозащитница Вера Тарасенко . По ее словам, все действия полиции и военных в отношении граждан фиксировать на фото и видео необходимо.

"Если эти самые военные или полиция вас останавливают, в чем-то обвиняют, вручают ли повестку, угрожают ли вам, или насильно тянут в военкомат, то есть совершают относительно вас лично какие-то действия, то это уже вы имеете полное право и снимать, и фиксировать", – объяснила Тарасенко.

К тому же она отметила, что согласно ст. 307 Гражданского Кодекса, физическое лицо может быть снято на фото, кино и видеопленку только при его согласии. В то же время, если съемка проходит в публичных местах, такое согласие считается предоставленным.

"Полиция или военные, когда они вручают Вам повестку или выполняют другие действия, - это субъекты властных полномочий. Соответственно, на них положения о конфиденциальности не распространяются", - пояснила правозащитница.

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