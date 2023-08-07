Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Юристы объяснили, можно ли снимать военных во время вручения повесток arrow

Юристы объяснили, можно ли снимать военных во время вручения повесток

7 августа 2023 13:39
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Юристы объяснили, можно ли снимать военных во время вручения повесток
Вручение повестки. Иллюстративное фото: АрміяInform.
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

С начала полномасштабного вторжения в Украину продолжается всеобщая мобилизация. Поэтому военнообязанные граждане должны быть осведомлены о своих правах и обязанностях. Так, адвокат Роман Симутин рассказал, можно ли проводить видеосъемку работников ТЦК, вручающих повестки.

Об этом он сообщил в видео на своем YouTube-канале.

Читайте также:

Можно ли снимать работников ТЦК при вручении повестки

Как рассказал адвокат Роман Симутин, несмотря на запрет работников ТЦК на съемку во время вручения повестки граждане имеют право это делать. Эксперт призывает граждан вести собственную съемку, чтобы доказательства в случае нарушений их прав.

"Достывайте телефон и включайте видеозапись. Сразу ждите возражений, что их нельзя снимать, они военные и т.д. Но забавность ситуации в том, что это они не имеют права осуществлять видеосъемку, потому что действуют способом, не предусмотренным законом, и формально разрешение снимать , должны спрашивать вас" , — пояснил Симутин.

С коллегой сошлась во мнениях и правозащитница Вера Тарасенко . По ее словам, все действия полиции и военных в отношении граждан фиксировать на фото и видео необходимо.

"Если эти самые военные или полиция вас останавливают, в чем-то обвиняют, вручают ли повестку, угрожают ли вам, или насильно тянут в военкомат, то есть совершают относительно вас лично какие-то действия, то это уже вы имеете полное право и снимать, и фиксировать", – объяснила Тарасенко.

К тому же она отметила, что согласно ст. 307 Гражданского Кодекса, физическое лицо может быть снято на фото, кино и видеопленку только при его согласии. В то же время, если съемка проходит в публичных местах, такое согласие считается предоставленным.

"Полиция или военные, когда они вручают Вам повестку или выполняют другие действия, - это субъекты властных полномочий. Соответственно, на них положения о конфиденциальности не распространяются", - пояснила правозащитница.

Напомним, юрист объяснил, какие студенты не смогут поступить без военного билета.

Также эксперт рассказал , почему уклоняющиеся не могут быть наказаны за границей.

В то же время мы писали, что мужчины могут получить в августе три вида повесток.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз