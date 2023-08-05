Юрист пояснив, які студенти не зможуть вступити без військового квитка

Студенти сидять на заняттях. Фото: google.com

У той час, як в Україні через російську агресію продовжується загальна мобілізація, триває також і вступна кампанія. Очікується, що цьогоріч кількість студентів "у віці" зросте, оскільки вступ на навчання дозволяє чоловікам отримати відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляє Еспрессо.

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Хто зі студентів не підлягає мобілізації

Так, юрист Харківської правозахисної групи Сергій Пройдак зазначив, що відстрочку від мобілізації мають студенти професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, що навчаються за денною чи дуальною формами здобуття освіти. При цьому потрібно, щоб навчальний заклад мав ліцензію МОН.

Студенти іноземних навчальних закладів, що так само навчаються за денною та дуальною формою, також можуть не підлягати мобілізації. Однак цього не скажеш про студентів, що навчаються заочно. Їх можуть мобілізувати.

Які студенти не можуть вступити до ВНЗ через відсутність військового квитка

Кожен навчальний заклад повинен вести військовий облік працівників і студентів. А призовники, військовозобов'язані та резервісти при вступі мають подавати документи про військовий облік:

для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці;

– посвідчення про приписку до призовної дільниці; для військовозобов'язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

— військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного; для резервістів — військовий квиток.

У МОН пояснили, що абітурієнти, що народилися 2007 року й раніше не мають здавати військово-облікові документи.

Також своєю чергою вступники віком 27 років є військовозобов'язаними та повинні надавати військовий квиток або посвідчення військовозобов'язаного.

Бакалаврів, які ще не вступили в магістратуру, можуть призвати, адже в період поданняі документів, вони ще не є студентами.

Нагадаємо, що в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала РФ. В країні запроваджений воєнний стан та загальна мобілізація. Відповідно, чоловіки призовного віку, які не мають відстрочки та визнані військово-лікарською комісією придатними до військової служби, можуть бути мобілізовані.