Юрист объяснил, какие студенты не смогут поступить без военного билета

Студенты сидят на занятиях. Фото: google.com

В то время как в Украине из-за российской агрессии продолжается всеобщая мобилизация, продолжается также и вступительная кампания. Ожидается, что в этом году количество студентов "в возрасте" станет больше, поскольку поступление на обучение позволяет мужчинам получить отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает Эспрессо.

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Кто из студентов не подлежит мобилизации

Так, юрист Харьковской правозащитной группы Сергей Пройдак отметил, что отсрочка от мобилизации есть у студентов профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования. При этом нужно, чтобы учебное заведение имело лицензию МОН.

Студенты иностранных учебных заведений, которые обучаются по дневной и дуальной форме, также могут не подлежать мобилизации. Однако этого не скажешь о студентах, которые учатся заочно. Их могут мобилизовать.

Какие студенты не могут поступить в вуз из-за отсутствия военного билета

Каждое учебное заведение должно вести военный учет работников и студентов. А призывники, военнообязанные и резервисты при поступлении должны подавать документы о военном учете:

для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;

— удостоверение о приписке к призывному участку; для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

— военный билет или временное удостоверение военнообязанного; для резервистов — военный билет.

В МОН объяснили, что родившиеся в 2007 году и ранее абитуриенты не должны сдавать военно-учетные документы.

Также в свою очередь поступающие в возрасте 27 лет являются военнообязанными и должны предоставлять военный билет или удостоверение военнообязанного.

Бакалавров, которые еще не поступили в магистратуру, могут призвать, ведь в период подачи документов они еще не являются студентами.

Напомним, что в Украине второй год подряд идет полномасштабная война, развязанная РФ. В стране введено военное положение и всеобщая мобилизация. Соответственно, мужчины призывного возраста, не имеющие отсрочки и признанные военно-врачебной комиссией пригодными к военной службе, могут быть мобилизованы.