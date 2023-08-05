Юрист объяснил, какие студенты не смогут поступить без военного билета
В то время как в Украине из-за российской агрессии продолжается всеобщая мобилизация, продолжается также и вступительная кампания. Ожидается, что в этом году количество студентов "в возрасте" станет больше, поскольку поступление на обучение позволяет мужчинам получить отсрочку от мобилизации.
Об этом сообщает Эспрессо.
Кто из студентов не подлежит мобилизации
Так, юрист Харьковской правозащитной группы Сергей Пройдак отметил, что отсрочка от мобилизации есть у студентов профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования. При этом нужно, чтобы учебное заведение имело лицензию МОН.
Студенты иностранных учебных заведений, которые обучаются по дневной и дуальной форме, также могут не подлежать мобилизации. Однако этого не скажешь о студентах, которые учатся заочно. Их могут мобилизовать.
Какие студенты не могут поступить в вуз из-за отсутствия военного билета
Каждое учебное заведение должно вести военный учет работников и студентов. А призывники, военнообязанные и резервисты при поступлении должны подавать документы о военном учете:
- для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;
- для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение военнообязанного;
- для резервистов — военный билет.
В МОН объяснили, что родившиеся в 2007 году и ранее абитуриенты не должны сдавать военно-учетные документы.
Также в свою очередь поступающие в возрасте 27 лет являются военнообязанными и должны предоставлять военный билет или удостоверение военнообязанного.
Бакалавров, которые еще не поступили в магистратуру, могут призвать, ведь в период подачи документов они еще не являются студентами.
Напомним, что в Украине второй год подряд идет полномасштабная война, развязанная РФ. В стране введено военное положение и всеобщая мобилизация. Соответственно, мужчины призывного возраста, не имеющие отсрочки и признанные военно-врачебной комиссией пригодными к военной службе, могут быть мобилизованы.