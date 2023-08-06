Ухилянти не можуть бути покарані за кордоном: юрист пояснив ситуацію

Прикордонники ловлять ухилянтів. Фото: ДПСУ

Українцям неодноразово доводилося чути новини про ухилянтів від мобілізації, яким вдалося виїхати за кордон, та ще нахвалятися з цього приводу. Проте не зважаючи на суспільний запит, немає механізмів, які б допомогли притягнути цих людей до відповідальності.

Про це пише адвокат ЮФ Gracers Станіслав Польовий у своїй статті для УНІАН.

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За словами юриста, відповідно до вимог Порядку організації та проведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, закон вимагає від чоловіків, що перебувають за кордоном, стати на облік в закордонних дипломатичних установах України.

"Проте чіткого механізму в цій системі не існує. Співробітники посольств та консульств не мають, як такого, права вручати громадянам повістки. Також не мають повноважень для сприяння в поверненні військовозобов‘язаних, адже примусова депортація можлива виключно у випадку, коли є відповідне рішення міжнародного суду", — пояснив адвокат.

Втім, уникнути проблем ухилянтам все одно не вдасться. З одного боку, їхнє перебування за кордоном саме по собі злочином не є. Проте Польовий вказує на один дуже важливий нюанс.

"Проблемою, яка може стати на шляху в особи, яка вже знаходиться за межами України незаконно, це те, що наразі таким людям вкрай важко влаштуватись в Європі та отримати тимчасовий захист. Адже для цього вони мають мати законні підстави, яких вони не отримують при незаконному перетині кордону", — розповів юрист.

Окрім того, вже після війни ухилянтів може чекати "теплий прийом" у вигляді кримінальної або адміністративної відповідальності. Все залежить від того, за яких саме обставин і яким чином людина уникла військової служби.

Раніше ми розповідали, юрист пояснив, які студенти не зможуть вступити без військового квитка.

Нагадаємо, що в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала РФ. В країні запроваджений воєнний стан та загальна мобілізація. Відповідно, чоловіки призовного віку, які не мають відстрочки та визнані військово-лікарською комісією придатними до військової служби, можуть бути мобілізовані.