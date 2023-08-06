Уклонисты не могут быть наказаны за границей: юрист объяснил ситуацию

Пограничники ловят уклонистов. Фото: ГНСУ

Украинцам неоднократно приходилось слышать новости об уклоняющихся от мобилизации, которым удалось уехать за границу, да еще хвастаться по этому поводу. Однако, несмотря на общественный запрос, нет механизмов, которые помогли бы привлечь этих людей к ответственности.

Об этом пишет адвокат ЮФ Gracers Станислав Полевой в своей статье для УНИАН.

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По словам юриста, согласно требованиям Порядка организации и проведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, закон требует от находящихся за рубежом мужчин встать на учет в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

"Однако четкого механизма в этой системе не существует. Сотрудники посольств и консульств не имеют как такового права вручать гражданам повестки. Также не имеют полномочий для содействия в возвращении военнообязанных, ведь принудительная депортация возможна исключительно в случае, если есть соответствующее решение международного суда", — пояснил адвокат.

Впрочем, избежать проблем уклонистам все равно не удастся. С одной стороны, их пребывание за границей само по себе преступлением не является. Однако Полевой указывает на один очень важный нюанс.

"Проблемой, которая может стать на пути у лица, уже находящегося за пределами Украины незаконно, это то, что сейчас таким людям крайне трудно обосноваться в Европе и получить временную защиту. Ведь для этого они должны иметь законные основания, которых они не получают из-за незаконного пересечения границы", — рассказал юрист.

Кроме того, уже после войны уклонистов может ожидать "теплый прием" в виде уголовной или административной ответственности. Все зависит от того, при каких обстоятельствах и каким образом человек избежал военной службы.

Ранее мы рассказывали, юрист объяснил, какие студенты не смогут поступить без военного билета.

Напомним, что в Украине второй год подряд идет полномасштабная война, развязанная РФ. В стране введено военное положение и всеобщая мобилизация. Соответственно, мужчины призывного возраста, не имеющие отсрочки и признанные военно-врачебной комиссией пригодными к военной службе, могут быть мобилизованы.