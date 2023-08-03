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Юрист пояснив, чи є законною повістка, яку заповнили одразу перед врученням

3 серпня 2023 01:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Юрист пояснив, чи є законною повістка, яку заповнили одразу перед врученням
Чоловіку вручають повістку на вулиці. Фото: vn.20minut.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Через російську агресію в Україні триває загальна мобілізація, під час якої повістки можуть вручати без дотримання деяких вимог законодавства. Адвокат Роман Сімутін пояснив, чи є правомірною повістка, яку заповнили "на коліні" перед тим як вручити.

Про це юрист розповідає на своєму YouTube-каналі.

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Які повістки не вважаються законними

За словами Сімутіна, постановою Кабміну №1487 затверджено новий зразок повістки, яку заповнює і підписує начальник ТЦК. У ній зазначається номер розпорядження, на підставі якого викликається особа, і уповноважена особа для її вручення. Якщо щось з цих пунктів було порушено, то повістка вже не вважається законною.

Адвокат порадив не підписувати жодного акту за такої ситуації, але обов'язково знімати весь процес на відео, тому що законом не передбачено обов'язкового складання акту відмови від отримання повістки.

"І останнє рішення суду, яким я скасував ухвалу ТЦК про залучення мого клієнта за ст. 210 КУпАП, тому підтвердження. Суд кілька разів перепитував представника ТЦК, яким документом передбачено складання акту відмови від отримання повістки. У відповідь той перерахував купу законів, згадав ухвалу Кабміну №1487, але посилань на статтю, пункт чи щось інше ми так і не дочекалися", — додав Сімутін.

Нагадаємо, що в Україні із серпня діють три види повісток, які видаватимуть чоловікам під час мобілізації. Деякі з них зобов'язуватимуть надати оновлену інформацію, або ж одразу означатимуть направлення на службу в ЗСУ. 

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