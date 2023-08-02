Мобілізація в Україні — чи можуть забрати до війська батька-одинака

Батько самостійно виховує дитину. Фото: pixabay.com

Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили до 15 листопада. Відповідно, військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які не мають проблем зі здоровʼям, можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

Чи можуть у такому випадку призвати на військову службу чоловіка, який самостійно виховує дитину або дітей, розповів адвокат Ростислав Кравець в коментарі Факти ICTV.

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Правозахисник підкреслив, що військовозобов’язані чоловіки та жінки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Відповідна норма вказана в аб. 5 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Водночас адвокат зазначив, що такі чоловіки та жінки за власним бажанням можуть укласти контракт із ЗСУ, НГУ або іншим військовим формуванням.

Повістка в Україні. Фото: google.com

Що робити, якщо батьку-одинаку прийшла повістка

За словами Кравця, чоловіку навіть необов'язково йти до територіального центру комплектування. Замість цього він може відправити на адресу ТЦК та СП документи, які підтверджують його статус. Та заяву про надання відстрочки від мобілізації.

"Копії документів потрібно направити Укрпоштою цінним листом з описанням вкладення на адресу військкомату. За законом цих дій буде достатньо, аби повідомити ТЦК, що чоловік має право на відстрочку від мобілізації", — пояснює правознавець.

Щоб підтвердити, що чоловік виховує дітей самостійно, а не просто розлучився з дружиною, необхідно надати наступні документи:

свідоцтво про смерть матері дитини;

або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

або рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

або рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;

або рішення суду про оголошення матері померлою.

В заяві обов'язкова слід вказати:

паспортні дані заявника;

прохання надати відстрочення відповідно до ст. 23;

дата;

підпис.

Після цього в ТЦК заяву реєструють у журналі вхідної кореспонденції. Далі комісія ТЦК розглядає заяву та ухвалює рішення про надання відстрочення.

Зазначимо, що в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE керуючий партнер юридичної компанії Winner, адвокат Ігор Ясько розповів, як правильно написати заяву на відстрочку від мобілізації.

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