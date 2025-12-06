Ціни на ялинку та сосну 2025 — скільки платитимуть українці в середньому

Ялинковий ярмарок у Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

В Україні відкрилися ярмарки з хвойними деревами. Ціни на ялинку і сосну починаються від мінімальних 150 грн в окремих регіонах і доходять до кількох тисяч гривень. А середнім сегментом вважається стандартна висота 1-2 м.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у лісника Миколи Коваленка, за скільки продають хвойні дерева середнього і вищого цінового сегменту.

Які ціни на ялинку і сосну 2025

Більшість українців обирають стандартну хвою середньої висоти — орієнтовно 1-2 м. На київських ярмарках, які запрацювали 3 грудня, цьогоріч очікують цін на сосну від 500 грн за метр, на ялинку — від 750 грн за метр.

"Така ціна відображає "нормальну" якість: дерево із прийнятним виглядом і достатньою "пухнастістю". Найчастіше це локальні хвойні з українських лісгоспів або з регіонів, де вирощують дерева для новорічних продажів", — уточнив лісник.

Що стосується цінового сегмента вище середнього, то в нього входять декоративні та імпортні ялинки зі значною "пухнастістю". Хвоя, завезена з-за кордону, наприклад, з Польщі або Данії, коштуватиме до 2 500 грн за метр.

Можна уявити, який вигляд вони матимуть: високі дерева з пишною формою, як у голлівудських різдвяних фільмах. Такі ялинки підходять для великих квартир/будинків і найбільше відповідають уявленню про новорічне свято, зазначив Коваленко.

Але є мінуси. Попри ціну, така хвоя може швидше зношуватися, осипатися і вимагати додаткового догляду, наприклад, форсованого зволоження.

Де найдорожчі та найдешевші ялинки

Раніше ми розповідали, в яких областях України ялинки та сосна будуть коштувати дорожче, а де вдасться купити хвою набагато дешевше. Згідно з інформацією від державного підприємства "Ліси України", зекономити зможуть мешканці північних регіонів і Полісся (Волинь, Рівне, Житомир, Чернігів).

Натомість більше доведеться заплатити покупцям у Дніпрі, Одесі, Миколаєві та інших населених пунктах південних областей. Високі ціни там пояснюються меншою пропозицією. В середньому лісгоспи затвердили вартість ялини на рівні 240-280 грн, а новорічні дерева в контейнерах коштують від 500 грн.

Нагадаємо, на початку грудня в Києві почали продавати перші ялинки. Українцям потрібно було віддати 2 000 грн за дерево, ціни доходили до 6 000 грн. А сосни вітчизняного вирощування коштували від 600 грн.

Також ми писали, що перед Різдвом і Новим роком традиційно збільшується попит на продукти. Затребувані товари дорожчають, оскільки люди у великих кількостях скуповують м’ясні делікатеси, алкоголь, солодощі тощо.